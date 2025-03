Mundo Veja como a Ucrânia está respondendo à pausa na ajuda militar dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Trump anunciou fim do financiamento para a Ucrânia após discussão com Zelensky em Washington. (Foto: EBC)

Após discutir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma reunião na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão do envio de ajuda militar para a Ucrânia. A decisão, divulgada nessa segunda-feira (3), foi seguida pelo lançamento de centenas de drones russos contra a Ucrânia

O parlamentar ucraniano Oleksiy Goncharenko expressou consternação com a decisão de Trump e pediu que Kiev se desculpasse e consertasse o relacionamento. “Se eles querem que nos desculpemos, devemos nos desculpar. Que diferença faz se nossa tarefa é não perder a guerra e não perder pessoas?”, ele escreveu no Telegram.

Zelensky já declarou que está pronto para “trabalhar sob a liderança” de Donald Trump para “alcançar uma paz duradoura” na Ucrânia. Em seu perfil na rede social X, o presidente ucraniano também garantiu que queria “resolver as coisas” com seu colega norte-americano após a acalorada discussão entre os dois líderes na última sexta.

“Nossa reunião em Washington, na Casa Branca, não ocorreu como planejado. É lamentável que tenha acontecido dessa forma. É hora de consertar as coisas”, disse Volodymyr Zelensky, afirmando que esperava por “cooperação e comunicação construtivas (…) no futuro.”

Ele também propôs uma “trégua” no ar e no mar e uma troca de prisioneiros com a Rússia como “primeiros passos” para “acabar com a guerra” desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano finalmente disse que estava pronto para assinar “a qualquer momento” o planejado acordo com os Estados Unidos sobre a exploração dos recursos minerais ucranianos, cuja assinatura foi adiada devido à disputa com Donald Trump.

“Vemos este acordo como um passo em direção a uma maior segurança e garantias de segurança sólidas, e espero sinceramente que ele funcione de forma eficaz”, enfatizou Volodymyr Zelensky.

Apoio essencial

“O apoio americano é essencial para defender o céu, e a assistência financeira afeta a economia e o moral da sociedade, o que também é importante para a linha de frente”, disse Serhii Filimonov, comandante do 108º Batalhão Mecanizado Separado, que luta há meses perto da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia.

“No futuro, muito dependerá de nossos aliados europeus. Eles terão que deixar a zona de conforto do apoio da mídia social. Não podemos ficar sozinhos”, disse a 46ª Brigada Aeromóvel Separada da Ucrânia.

Volodymyr Dehtyarov, um oficial de relações públicas da Brigada Khartiia da Guarda Nacional da Ucrânia, ecoou o sentimento de que as unidades da linha de frente estão contando principalmente com drones, em vez das armas fornecidas pelos EUA e das defesas aéreas.

