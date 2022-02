Brasil Carnaval em Santa Catarina: confira como será o feriado e onde as festas foram canceladas

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Florianópolis cancelou blocos de rua e desfiles das escolas de samba. (Foto: Reprodução)

Assim como no ano passado, a pandemia da covid influencia o carnaval de 2022 em Santa Catarina. Várias cidades, como Florianópolis, cancelaram os blocos de ruas e desfiles das escolas de samba. Somente em Laguna, no Sul do estado, haverá algum tipo de celebração, com blocos fechados.

Confira a seguir como fica o feriado e as festas no carnaval deste ano.

Estado – No serviço público estadual, os dias 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março (até 14h) têm ponto facultativo.

Florianópolis – A prefeitura ainda não definiu se os dias de carnaval serão feriado, ponto facultativo ou dia útil.

Joinville – Com o cancelamento da programação do carnaval 2022, a prefeitura revogou o ponto facultativo dos servidores municipais, que estava previsto para os dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Blumenau – A Prefeitura de Blumenau também suspendeu o ponto facultativo nas repartições públicas do município nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Criciúma – A prefeitura manteve o recesso dos servidores no dia 28 de fevereiro.

Chapecó – Ainda não há definição sobre qual será o procedimento adotado no município.

Lages – Haverá ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Festas públicas

Em Laguna, não haverá carnaval de rua e blocos públicos. Serão permitidos os blocos de carnaval privados, realizados na arena de eventos, na Praça Seival, sem permissão para saídas com trio elétrico. Ao todo serão quatro blocos fechados.

A prefeitura exige que os eventos privados devam entregar um plano de contingência ao Departamento de Vigilância em Saúde. Além disso, todos os foliões precisam apresentar o passaporte vacinal com as datas das duas doses da vacina. O uso de máscaras e álcool em gel seguem recomendados.

Nas demais cidades catarinenses, houve cancelamentos. Confira abaixo.

Florianópolis – Tanto os blocos de rua quanto os desfiles das escolas de samba não vão ocorrer este ano.

Balneário Camboriú – Carnaval foi cancelado e não haverá desfiles carnavalescos neste ano.

Navegantes – foi cancelado o carnaval na cidade.

Joaçaba – O evento de carnaval foi cancelado, incluindo o desfile das escolas de samba.

São Francisco do Sul – O carnaval de rua na cidade foi cancelado.

Joinville – A programação do carnaval foi cancelada no município.

Covid em SC

Desde março de 2020, houve 1.477.548 casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina. Nesse mesmo período, 20.690 pessoas morreram. Os números são do boletim de quinta-feira (3) do governo do estado.

Em Santa Catarina, 68.137 pessoas estavam em fase de transmissão da doença.

