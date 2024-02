Brasil Carnaval: Guarda Civil usa spray de pimenta e bala de borracha para dispersar bloco em São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que guardas civis atiraram e jogaram spray de pimenta.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo usou spray de pimenta e bala de borracha para dispersar foliões no entorno de uma praça em São Paulo, na tarde de domingo (11). Uma mulher foi atingida por tiro de borracha no pé e um agente ficou ferido no braço.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que guardas civis atiraram e jogaram spray de pimenta. Nas imagens, também é possível ver correria e funcionários da limpeza municipal atrás dos agentes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana da capital paulista informou que uma equipe da GCM realizava a proteção de agentes da subprefeitura na fiscalização do comércio ambulante irregular, quando, no momento das apreensões, diversas pessoas partiram em direção aos agentes.

Ao g1, Alnilam Orga Marroquin, de 27 anos, contou que estava no bloco Prato do Dia, quando guardas chegaram e fizeram uma forma de escudo com a equipe de limpeza por volta das 17h. Em seguida, os agentes agiram com violência para dispersar os foliões.

“Ainda tinham foliões, muitas famílias inclusive, e ambulantes. A GCM fez um paredão com escudos, com a equipe de limpeza atrás. Vieram pela avenida Angélica e a multidão já começou a dispersar. GCM chegou com formação de ataque, o que fez com que as pessoas fossem se afastando naturalmente. Guardas usavam o spray de pimenta no ar, ameaçando quem se aproximasse”, disse.

“Jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo e bateram seus cassetetes nos escudos para avançar. Uma amiga, ao ver outra mulher recebendo spray de pimenta na cara, se aproximou e levou um tiro de bala de borracha no pé. A GCM mirava para o peito e o rosto das pessoas, como aparece nas imagens. Então é um milagre que esse tenha sido o desfecho, poderia ser ainda pior”, ressaltou.

Fernanda Garkauskas Manna Frigo conta que ficou ferida após ser atingida por bala de borracha em um dos pés. Ela diz que estava tudo tranquilo no fim do bloco, quando os agentes chegaram no local.

“A gente estava na dispersão do bloco, em frente a um bar. Todo mundo bem tranquilo. Os ambulantes vendendo bebida. Tudo tranquilo. Aí eles começaram a chegar. E aí as pessoas já começaram a sair, né? Eles ficaram em formação de choque, começaram a bater no escudo e começaram a avançar. Uma menina foi falar com eles e eles jogaram o spray na cara dela. E aí eu corri para tentar acudir ela, porque ele não parava, e aí ele atirou no meu pé”.

“Na hora a gente foi para o canto, colocou gelo porque dói para caramba. Depois fui para o hospital porque começou a inchar muito, ficar roxo o meu pé. Eu fiquei com medo de ser fratura, mas aí eu fiz raio-x, não era fratura, era uma luxação. Tomei injeção e aí estou de molho. Perdi o resto do carnaval. É muito triste essa truculência, a troco de nada, não tinha nada acontecendo para eles serem assim”, ressalta.

Governo em nota

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que uma equipe da Guarda Civil Metropolitana realizava a proteção de agentes da subprefeitura na fiscalização do comércio ambulante irregular.

“No momento em que eram realizadas apreensões, diversas pessoas partiram em direção aos agentes. Houve a necessidade do emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo. Um GCM ficou ferido no braço e foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa, onde foi medicado. Ninguém foi detido”, diz a pasta.

A secretaria ainda ressaltou que a “GCM não compactua com irregularidades e que apura rigorosamente todas as denúncias e, caso constatadas ações irregulares, serão aplicadas as sanções previstas, junto a Corregedoria Geral da GCM”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que não foi localizado nenhum registro do caso mencionado até o momento.

