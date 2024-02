Em 2023, até o terceiro trimestre de 2023, o grupo movimentou R$ 14,8 bilhões em vendas, com um crescimento de 21% com relação aos últimos quatro anos, segundo o balanço financeiro mais recente divulgado pela empresa. Desse total, R$ 10,9 bilhões foram com e-commerce e R$ 4 bilhões com lojas físicas.