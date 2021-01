Porto Alegre Carnaval: Porto Alegre não terá blocos de rua nem ponto facultativo na prefeitura

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Expediente será regular na segunda-feira (15), e na quarta-feira de Cinzas (17). Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA Expediente será regular na segunda-feira (15), e na quarta-feira de Cinzas (17). (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA) Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA

O prefeito Sebastião Melo anunciou na manhã desta quinta-feira (28), que a cidade não terá as programações regulares envolvendo o calendário dos blocos de rua, assim como já definido para o desfile competitivo das escolas de samba. Em reunião no Paço Municipal, com intuito de somar esforços com lideranças e entidades representativas do Carnaval em Porto Alegre, Melo anunciou ainda que a prefeitura não fará ponto facultativo previsto para fevereiro, mantendo expediente regular na segunda-feira (15), e na quarta-feira de Cinzas (17).

“Estamos trabalhando por uma reabertura com responsabilidade, no equilíbrio entre medidas de saúde pública e recuperação da economia. As aglomerações precisam ser controladas para mantermos a retomada”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Melo reforçou ainda que a gestão manterá diálogo aberto com as lideranças para qualificar o contexto da festa popular na Capital. “O Carnaval tem em mim um parceiro para buscar soluções”, afirmou, enfatizando a necessidade de construir projetos para atrair investidores e também uma governança para o Carnaval de Rua, envolvendo moradores, comerciantes e representantes dos blocos de rua.

“Nossa contribuição para a saúde pública é segurar o evento. Perdemos muitas vidas, sendo difícil fazer qualquer festa comemorativa enquanto não temos vacina para todos”, afirmou o presidente da Uespa (União das Escolas de Samba de Porto Alegre), Rodrigo Costa.

Com 50 anos de Carnaval, Guaraci Feijó, do Bloco Floresta Aurora, seguiu a mesma linha e reforçou a importância do diálogo. “Este é um momento importante de diálogo, uma oportunidade ímpar que temos de nos unir pela cultura popular de Porto Alegre”, disse.

Em articulação liderada pela Secretaria Municipal da Cultura, participaram da reunião o titular da pasta, Gunter Axt, o adjunto, Clóvis André, representantes da UECGAPA (União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre), dirigentes de escolas de samba e de blocos e o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Porto Seco

Na semana passada a prefeitura de Porto Alegre e as escolas de samba da Capital já haviam informado que, devido à pandemia de Covid-19 e em respeito às normas sanitárias de prevenção ao coronavírus, o desfile competitivo de 2021 estava cancelado. A decisão foi tomada em conjunto em reunião realizada pela Secretaria Municipal de Cultura no dia 22, com os presidentes das agremiações.

O secretário-adjunto de Cultura, Clóvis André, destacou que a festa não vai deixar de existir. “O Carnaval não vai deixar de existir. É um feriado nacional. O que nós fizemos hoje foi cancelar os desfiles competitivos por um motivo de força maior, que foge do controle da prefeitura e das entidades”, explicou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre