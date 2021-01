Esse resultado é a diferença entre as contratações e as demissões. No ano passado, o País registrou 15.166.221 contratações e 15.023.531 demissões.

De acordo com os dados do governo, esse foi o terceiro ano seguido com geração de empregos formais. Entretanto, foi o pior resultado para um ano fechado desde 2017, quando foram fechadas 20,83 mil vagas com carteira assinada.

O resultado positivo aconteceu em meio à pandemia de coronavírus, que provocou uma grave crise econômica mundial.