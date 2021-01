Brasil Polícia apreende passaporte e R$ 470 mil na casa do cantor Nego do Borel

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Cantor é acusado de agredir e ameaçar a ex-noiva. Ele nega Foto: Reprodução/Redes Sociais Cantor é acusado de agredir e ameaçar a ex-noiva. Ele nega. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo, com o apoio de agentes fluminenses, cumpriu nesta quinta-feira (28) dois mandados de busca e apreensão contra Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel. Os policiais apreenderam R$ 470 mil em espécie e o passaporte do cantor na mansão dele na Zona Oeste do Rio.

As buscas estão relacionadas ao boletim de ocorrência que Duda Reis, ex-noiva do cantor, registrou na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo há 15 dias. Eles terminaram o relacionamento em dezembro do ano passado.

Duda afirma ter sido vítima de violência e de ameaças feitas pelo ex-noivo, que nega as acusações. Um dos mandados foi cumprido na mansão de Nego no Recreio dos Bandeirantes, onde foi apreendido o dinheiro, que estava em um cofre.

O outro mandado foi cumprido em um endereço em São Paulo, onde o cantor se encontrava. Agentes apreenderam ainda telefones e um computador.

O cantor também prestou queixa contra a atriz, por injúria, calúnia e difamação. No dia 15 deste mês, policiais apreenderam na casa de Nego no Recreio uma réplica de fuzil usada para a prática de airsoft. A Polícia Civil apurava a denúncia divulgada em meios de comunicação de que ele teria um fuzil em casa.

