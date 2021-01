Economia Desemprego atinge 14 milhões de brasileiros, aponta o IBGE

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Os dados foram divulgados pelo IBGE. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre encerrado em novembro de 2020, atingindo 14 milhões de brasileiros, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (28). Trata-se do pior resultado para o período desde 2012.

O índice de desemprego teve leve recuo em relação ao trimestre de junho a agosto (14,4%) e cresceu 2,9 ponto percentual frente ao trimestre de setembro a novembro de 2019 (11,2%).

A população ocupada (85,6 milhões) subiu 4,8% (3,9 milhões de pessoas a mais) na comparação com o trimestre anterior e caiu 9,4% (menos 8,8 milhões de pessoas) frente ao mesmo trimestre de 2019.

O rendimento médio real habitual (R$ 2.517) dos trabalhadores brasileiros no trimestre terminado em novembro caiu 2,7% em relação aos três meses anteriores e subiu 4% ante o mesmo trimestre de 2019.

