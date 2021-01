Polícia Ministério Público investiga financiamento de campanha de vereador por facção criminosa em Cachoeirinha

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

MP e Brigada Militar cumpriram mandados de busca e apreensão no município Foto: MP/Divulgação MP e Brigada Militar cumpriram mandados de busca e apreensão no município. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul e a BM (Brigada Militar) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (28), mandados de busca e apreensão em dois endereços em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante uma operação que investiga irregularidades na campanha eleitoral de um vereador do município.

Segundo o MP, “vários elementos de prova” indicam que o político teve a sua campanha financiada por uma facção criminosa. O material apreendido na operação desta quinta – especialmente equipamentos eletrônicos – passará por perícia, e as provas serão anexadas em uma ação eleitoral a ser ajuizada.

A operação foi coordenada pelo promotor de Justiça Eleitoral de Cachoeirinha, Marcelo Bertussi. O nome do investigado não foi divulgado.

