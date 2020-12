Celebridades Carol Nakamura capricha no carão em cliques de body preto

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Atriz de 37 anos, que se casou recentemente, voltou a roubar a cena com ensaio Foto: Reprodução/Instagram

Carol Nakamura, de 37 anos de idade, divulgou cliques de um ensaio e arrasou no carão. Nas fotos, divulgadas em seu Instagram, na noite de sexta-feira (11), ela aparece de body preto e iluminada pela luz do sol.

“Sextou, bb [bebê]”, limitou-se a escrever ela na legenda. Nas imagens, a atriz ainda usou um lenço e óculos escuros, e deixou uma tatuagem que tem na lateral esquerda do quadril. A inscrição na pele é da frase “don’t forget you” (não esqueça de si mesma”).

Nakamura se casou no dia 12 de novembro, em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, com Gui Leonel. O evento foi restrito a 40 convidados por conta das normas de segurança contra a Covid-19.

A cerimônia contou com quatro casais de padrinhos, além da entrada dos pais dos noivos. A música escolhida para a entrada do noivo foi I Won’t Give Up (Jason Mraz). Já os padrinhos caminharam até o altar com Girassol (Priscila Alcântara e Whindersson Nunes), Miss Independent (Ne-Yo), Photograph (Ed Sheeran), e Happy (Pharrel Williams). A florista entrou com a música tema do filme A Bela e a Fera. Carol fez sua entrada ao som de If I Ain’t Got You (Alicia Keys).

