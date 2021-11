Acontece Carreata de Natal Havan 2021 irá cruzar 38 cidades nos estados do Sul

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

A carreata inicia na próxima quarta-feira (17). (Foto: Divulgação/ Arquivo Havan)

A tradicional Carreata de Natal da Havan já está se preparando para cruzar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, serão 35 dias de programação e os desfiles vão contemplar 38 cidades, tendo como destino 66 filias da rede Havan, num total de 6 mil quilômetros percorridos.

O começo do trajeto já tem data e local definido. A carreata inicia na próxima quarta-feira (17), na cidade de Paranavaí (PR) e segue até 23 de dezembro, quando está previsto o desfile pelas ruas de Balneário Camboriú (SC).

As datas e os horários das aparições da Carreata estão sujeitos às condições climáticas e por isso, serão confirmados de acordo com a proximidade do evento. A agenda completa poderá ser acompanhada no site, nas redes sociais da Havan (@havanoficial) e do empresário Luciano Hang (@lucianohangbr).

A 4ª edição da iniciativa contará com quatro caminhões, sendo que, um deles será conduzido pelo Papai Noel Havan, que estará com sua roupa exclusiva na cor azul, fazendo muito sucesso por onde passa.

Confira os locais que a Carreata de Natal da Havan irá passar:

Paraná

Campo Mourão

Cascavel

Curitiba

Guarapuava

Paranaguá

Paranavaí

Pato Branco

Ponta Grossa

Santa Catarina

Balneário Camboriú

Barra Velha

Biguaçu

Brusque

Chapecó

Concórdia

Florianópolis

Itajaí

Itapema

Jaraguá do Sul

Joinville

Lages

Navegantes

Palhoça

Porto belo

Rio do Sul

São José

Rio Grande do Sul

Canela

Caxias do Sul

Erechim

Gravataí

Ijuí

Lajeado

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Viamão

