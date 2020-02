Economia Carrefour paga R$ 1,95 bilhão por 30 lojas da Rede Makro no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Corredor de uma loja Makro. Foto: Reprodução/Instagram Corredor de uma loja Makro. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Instagram

Em anúncio aos acionistas, presidente global da empresa afirmou que essa transação é “o movimento mais importante do Grupo Carrefour no Brasil desde a aquisição do Atacadão em 2007”.

O Carrefour Brasil comprou 30 lojas da rede Makro no país por R$ 1,95 bilhão, de acordo com um anúncio feito aos seus acionistas e ao mercado neste domingo (16).

São pontos em 16 estados e no Distrito Federal. Somados, eles têm 165 mil metros quadrados de área de vendas. Essas lojas venderam R$ 2,8 bilhões em 2019, em conjunto.

Dos 30 mercados comprados, 22 são de imóveis próprios, e 8, alugados. Também foram adquiridos 14 postos de combustíveis operados pela Makro.

De acordo com o comunicado, eles serão integrados à rede Atacadão, de atacarejo, lojas que vendem por atacado e varejo. O plano é converter as bandeiras de todos as 30 lojas até 12 meses.

“Essa transação é o movimento mais importante do Grupo Carrefour no Brasil desde a aquisição do Atacadão em 2007”, disse o presidente do Carrefour no mundo, Alexandre Bompard.

Em outubro de 2019, a empresa tinha acertado a compra de 49% da fintech Ewally, com opção de compra do controle após três anos.

Os pontos adquiridos ficam nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Alagoas, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraíba e Tocantins, além do Distrito Federal.

Makro ainda pretende vender mais 14 unidades

O Makro é uma marca do grupo holandês SHV. Com essa venda, a empresa passa a ter 38 unidades no país, mas a expectativa é negociar 14 unidades para outras redes. O objetivo é focar nas operações no estado de São Paulo, onde há 24 lojas.

O fechamento dos negócios, de acordo com a empresa, está condicionado à aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O Makro afirmou, em nota que continua com sua operação no Brasil, inclusive suas 24 lojas presentes no estado de São Paulo, que devem ser revitalizadas e expandidas. A empresa também disse que vai investir em um novo centro de distribuição de perecíveis.

Já o Carrefour Brasil terminou 2019 com 692 lojas no país, das quais 186 são do Atacadão.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário