Brasil Ministério da Justiça notifica Heineken para ajustar divulgação de recall de garrafas de cerveja

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Heineken no Brasil anunciou recall voluntário de lotes de garrafas long neck de cerveja. Foto: Reprodução

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, notificou o grupo Heineken no Brasil para que faça ajustes na comunicação do recall voluntário de lotes de garrafas long neck de cerveja.

O recall foi anunciado pela empresa na sexta (14). Em comunicado, o grupo informou que:

foi identificada uma “pequena alteração” nas garrafas de 330 ml desses lotes;

que essa alteração pode fazer com que “uma pequena lasca de vidro se desprenda do bocal no momento da abertura”;

que “há risco de lesões ou ingestão acidental” dessa lasca de vidro.

“A alteração está totalmente restrita à garrafa, sem nenhum impacto no líquido”, segundo o texto. De acordo com a Heineken, o problema foi encontrado em “menos de 0,3%” das garrafas nos lotes afetados, que podem ser identificados pelas letras “CH”, em alto relevo, na parte inferior das long necks.

A quem comprou cervejas desses lotes, a empresa orienta abrir a garrafa com cuidado, seguindo as instruções na embalagem.

Caso algum problema seja identificado, o consumidor deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Notificação

A Senacon notificou a Heineken na sexta, mas divulgou nota sobre o assunto apenas neste domingo (16).

No documento, a secretaria informa que a campanha sobre o recall apresenta “desconformidade” em relação ao que foi tratado com a empresa.

Segundo a Senacon, entre as irregularidades está a falta de clareza sobre o acesso dos consumidores à campanha e ausência de informações sobre substituição do produto.

“Esperava-se que a informação sobre a opção “dois por um” de substituição do produto fosse clara ao consumidor, como um indutor comportamental. Entretanto, não houve qualquer divulgação nesse sentido. Assim, determina-se que o fornecedor demonstre, de forma clara e precisa, quais indutores serão utilizados (incluindo eventuais recompensas), assim como a forma pela qual o consumidor tomará conhecimento dos mesmos”, diz a nota da Senacon.

Ainda de acordo com o órgão, a empresa não obedeceu ao pedido para que a mensagem “recall voluntário da Heineken” constasse no título do vídeo de divulgação da campanha.

A Senacon fixou prazo de 2 dias úteis para que a Heineken faça os ajustes e pode aplicar multa de até R$ 9 milhões se eles não forem realizados.

Empresa diz que buscou autoridades

Em nota, a Heineken afirma que buscou as autoridades para informar sobre a alteração identificada em lotes específicos de neck 330 ml e que vai adaptar sua campanha.

“A partir da veiculação da campanha, na última sexta-feira (14), a companhia foi notificada sobre a necessidade de ajustes, que estão em andamento e serão concluídos dentro do prazo estabelecido pela autoridade.”

