Política Presidente da Câmara dos Deputados pede aeronave para levar parlamentares ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A medida busca atender deputados que estão em Brasília e querem retornar ao Estado. Na foto, Arthur Lira Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) solicitou uma aeronave para o transporte dos parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul. A medida busca atender deputados que estão em Brasília e querem retornar ao Estado.

O voo ainda não tem data, mas há a possibilidade dele ser realizado na mesma data da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao RS. Na segunda-feira (13), Lula disse que pretende ir ao Estado nesta quarta-feira (15) para anunciar novas medidas.

Segundo a assessoria do presidente da Câmara, não há previsão de que ele vá junto com a bancada do Sul. O voo foi solicitado por causa das restrições da malha aérea com o fechamento por tempo indeterminado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-pede-aeronave-para-levar-parlamentares-ao-rio-grande-do-sul/

Presidente da Câmara dos Deputados pede aeronave para levar parlamentares ao Rio Grande do Sul

2024-05-14