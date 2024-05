Entendemos que, neste primeiro momento, a proximidade com o torcedor é fundamental frente a situação tão impactante e triste na história do Rio Grande do Sul. Com esse olhar, iniciaremos um ciclo de treinamentos no Complexo Esportivo da PUC-RS.

Somos todos sabedores que ainda levaremos um tempo imprevisível para retomar as atividades de forma plena nas nossas instalações no CT Parque Gigante. E por força disso vamos reavaliar o cenário semana a semana.

O Clube do Povo agradece a todos que estão auxiliando os mais necessitados e se entregando ao máximo para a reconstrução de nosso Estado.