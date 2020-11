Últimas Carrinho Agas 2020 vai reconhecer 26 empresas na próxima segunda-feira

Antônio Cesa Longo é o presidente da Associação. (Foto: Divulgação/ Facebook Agas)

Tradicionalmente realizado de forma presencial, no final de cada ano, com o objetivo de homenagear empresas e personalidades escolhidas pelos supermercadistas gaúchos como destaques em suas atividades, o Carrinho AGAS 2020 ocorrerá no formato online pela primeira vez em 36 anos de história, na próxima segunda-feira (30), a partir das 21h30, através do canal da entidade no YouTube. Em sua primeira edição 100% digital, adotada em função do distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19, o evento promoverá uma homenagem a todos os gestores e colaboradores de empresas da cadeia do abastecimento que trabalharam na linha de frente durante a pandemia. “Será um Carrinho AGAS de múltiplas homenagens. Além de distinguir as 26 empresas escolhidas pelos supermercados gaúchos por sua atuação, o evento será uma grande homenagem a trabalhadores de supermercados, indústrias, propriedades rurais, distribuidores, atacados e imprensa, que mantiveram suas atividades ao longo de 2020 e garantiram a continuidade do abastecimento das famílias gaúchas”, explica o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo.

A escolha dos 26 agraciados ocorreu através de votação direta por parte dos 200 maiores supermercados do Estado, que levaram em conta critérios como responsabilidade social na pandemia, share de mercado, qualidade dos produtos ou serviços, relacionamento com o varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos de entrega. O recebimento simbólico dos troféus pelos agraciados será realizado por vídeo, com diretores da AGAS parabenizando os 26 campeões de 2020.

Sorteio de iPhones e show de Joel Carlo

Buscando contemplar todos os trabalhadores de supermercados e da cadeia do abastecimento, a AGAS irá sortear entre os inscritos no evento dez smartphones da Apple. Para concorrer, basta garantir a pré-inscrição no site www.agas.com.br e estar conectado à cerimônia de entrega dos troféus na noite do dia 30 – os contemplados deverão entrar em contato com a Associação através de um telefone, que será divulgado durante o evento, para receberem a premiação. Além da entrega das distinções, a AGAS promoverá um show com um dos expoentes na nova música sertaneja nacional, o gaúcho Joel Carlo. O cantor ficou popularizado pelas lives intituladas “Churrasco & Modão”, realizadas através das redes sociais durante a pandemia. “A ideia é oportunizar um momento de descontração e atrair diferentes públicos da cadeia do abastecimento para esta grande noite de homenagens”, pontua Longo.

Saiba quem são os agraciados

Nesta edição do Carrinho AGAS, a Associação Gaúcha de Supermercados optou por não distinguir personalidades públicas ou gerentes que se destacaram por suas vendas. “Entendemos que este é um ano de sobrevivência para alguns setores, em que devemos restringir nossas homenagens aos heróis da pandemia”, conclui Longo. Entre os agraciados do dia 30 de novembro, duas empresas receberão o Carrinho AGAS pela primeira vez: a Pedigree/ Mars, campeã na categoria Melhor fornecedor de Rações Pet; e a Cia. Zaffari, vencedora na categoria Responsabilidade Social, criada neste ano para valorizar o trabalho e engajamento do setor supermercadista com as comunidades em que atua durante a pandemia. “Assim como a Cia. Zaffari aportou milhões de reais na construção de hospitais, aquisição de respiradores e outras ações sociais, muitas empresas do setor agiram localmente, dentro de suas possibilidades, entregando refeições ou cestas básicas nas regiões em que atuam. O prêmio à Cia. Zaffari, referência para todos nós do ramo de supermercados, é uma homenagem também a todas as empresas do setor que mostraram participação social e sua essencialidade durante a pandemia”, explica Antônio Cesa Longo. A exemplo dos últimos anos, a maioria dos agraciados (61%) é formada por empresas gaúchas.

O setor no RS

O segmento de supermercados no RS conta com 4,9 mil lojas e emprega diretamente 104 mil pessoas. O faturamento bruto do setor em 2020 deverá atingir os R$ 35 bilhões, representando cerca de 7% do PIB Estadual e 41% do total faturado pelo setor na Região Sul do País.

Serviço

O quê: Solenidade de entrega do troféu Carrinho Agas 2020

Quando: Segunda-feira, 30 de novembro, a partir das 21h30

Onde: YouTube AGAS

Inscrições: gratuitas pelo site www.agas.com.br

