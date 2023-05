Mundo Carro atinge portões da residência do primeiro-ministro em Londres, na Inglaterra

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Um homem foi preso por suspeita de danos criminais e direção perigosa após o incidente, informou a Polícia Metropolitana; não houve relatos de feridos após o incidente Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um carro colidiu, nesta quinta-feira (25), contra os portões de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Suna, de acordo com informações da polícia local. Um homem foi preso por suspeita de danos criminais e direção perigosa após o incidente, informou a Polícia Metropolitana. Não houve relatos de feridos após o incidente.

Whitehall — a estrada principal que passa pela Downing Street — foi fechada pela polícia. O incidente aconteceu às 16h20 (12h20 de Brasília), disse a polícia.

De acordo com a BBC, a empresa pública de notícias do Reino Unido, o carro prateado era visível do lado de fora dos portões de ferro preto na entrada da rua onde moram o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e sua família.

As redes sociais trouxeram diversas fotos e vídeos mostrando os instantes após a colisão, com o veículo ainda junto às grades dos portões de Downing Street.

