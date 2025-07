Mundo Carro avança sobre pedestres na porta de boate em Los Angeles

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

A polícia de Los Angeles (LAPD) abriu investigação para determinar as circunstâncias do atropelamento. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um veículo invadiu a calçada da Santa Monica Boulevard, em East Hollywood, Los Angeles, nos Estados Unidos, e atropelou dezenas de pessoas que aguardavam em uma fila para entrar em uma casa noturna. O caso ocorreu na madrugada desse sábado (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, ao menos 30 ficaram feridas. Três delas em estado crítico.

De acordo com o capitão Adam Van Gerpen, porta‑voz dos bombeiros, o carro também atingiu um caminhão de tacos e um ponto de manobrista antes de parar.

“Eles estavam todos em fila para entrar na boate. Havia uma food truck de tacos ali, então estavam pegando comida, esperando para entrar. E também havia uma fila de valet ali”, disse VanGerpen.

A vendedora Maria Medrano, que trabalhava com o marido vendendo cachorros-quentes em uma barraca que também foi atingida pelo carro, disse que escapou por pouco.

“O carro parou uma vez que bateu na barraca de cachorro-quente, ele ficou preso ali. Se não fosse isso, eu não estaria aqui para contar [a história].”

Ela também relatou ter ouvido disparos depois da colisão: “Todo mundo começou a correr.”

Relatos da agência de notícias AFP apontam que o automóvel, descrito como “não identificado”, avançou contra o público por volta das 8h59 (horário de Brasília). Fila de frequentadores, majoritariamente mulheres, havia se formado na porta da boate quando o carro invadiu a calçada.

Paramédicos relataram que um dos pacientes apresentava ferimento de arma de fogo. A polícia de Los Angeles (LAPD) abriu investigação para determinar as circunstâncias do atropelamento e a origem do disparo.

As vítimas foram encaminhadas a hospitais e centros de trauma da região. Equipes de emergência permaneceram no local durante a manhã para isolar a área e coletar depoimentos de testemunhas.

Motorista

O homem que atropelou as cerca de 30 pessoas em Los Angeles foi baleado e agredido por populares após ter atingido as pessoas com o veículo, segundo a polícia local.

De acordo com a LAPD, ainda não está claro se o motorista foi atingido por um disparo antes ou depois de avançar com o carro sobre a multidão.

O homem foi socorrido por paramédicos com um ferimento à bala e levado a um hospital. Sua identidade e estado de saúde não foram divulgados até a última atualização desta reportagem.

A polícia informou que busca um suspeito descrito como um homem com camisa azul e armado com um revólver prateado, que teria fugido logo após os tiros.

A polícia de Los Angeles já iniciou uma investigação sobre o caso.

