Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Motorista do veículo foi rendida por dois assaltantes em frente ao colégio. Foto: Reprodução/Google Street View

Uma dupla roubou o carro utilizado por equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República na tarde desta sexta-feira (4) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Foram levados documentos da equipe, credenciais, aparelhos e colete à prova de balas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Conforme boletim de ocorrência, a equipe estava a trabalho na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula votará neste domingo (6). A motorista aguardava sozinha no carro, na rua Maria Azevedo Florence, bairro Assunção, quando foi abordada por dois homens possivelmente armados, que bateram na janela do carro e a mandaram sair.

Com os assaltantes segurando supostos revólveres, a vítima saiu do carro e teve o automóvel levado junto com diversos pertences pessoais, como o celular que a dupla mandou que ela dissesse a senha de desbloqueio. A Polícia Militar foi chamada e chegou quando os dois criminosos já haviam fugido.

No veículo, modelo T-Cross, estava uma mala com roupas e calçados, uma mochila com notebook, óculos, coldre e porta-carregador, outra maleta com pins de identificação para eventos presidenciais, um terno cinza, outra mochila com carteira, CNH, funcional da Marinha, dois cartões de crédito e crachá da Presidência.

Também havia mais um crachá, roupa, identificação do GSI, bateria de rádio, celular, caderno operacional, dois relógios de pulso, um colete balístico, mais um celular, outro notebook, fone de ouvido e um iPhone.

Em nota, o GSI informou que um veículo alugado que prestava serviço à equipe da Presidência foi roubado: “A única pessoa presente no veículo, no momento da ação criminosa, era a motorista da locadora que relatou o ocorrido aos agentes do GSI-PR. Nenhum armamento foi levado. Foi registrado o boletim de ocorrência e o fato está sendo apurado pelas forças policiais do Estado de São Paulo.”

