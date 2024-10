Brasil Casal é preso com 28 armas de diferentes países escondidas em carro no Paraná

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além das armas, foram encontrados também 58 carregadores de pistolas escondidos no veículo. Foto: PRF/Divulgação Além das armas, foram encontrados também 58 carregadores de pistolas escondidos no veículo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um casal foi preso nesta sexta-feira (4) em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), transportando 28 pistolas de diversos países escondidas no interior de um carro alugado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além das armas, foram encontrados também 58 carregadores de pistolas escondidos no veículo.

Conforme a corporação, as armas são de, pelo menos, oito países diferentes. Sendo 10 da Argentina e uma delas pertencente à polícia de Buenos Aires. São 10 argentinas; 3 brasileiras; 2 turcas; 2 eslovenas; 2 tchecas; 2 austríacas; 1 croata; 1 americana; 1 italiana; e 4 não identificadas.

De acordo com a PRF, o casal afirmou que saiu de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, onde moram, e iam em direção a Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Durante a abordagem, o casal apresentou nervosismo e a equipe policial notou indícios de que o carro tinha sido desmontado.

À polícia, o homem disse que estava levando o armamento para cumprir uma dívida que tinha com uma organização criminosa.

Ele e a mulher foram encaminhados para a sede da Polícia Federal (PF), junto com os itens apreendidos. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de armas e corrupção de menor.

“É uma série de elementos que indicam o tráfico internacional de armas, desde onde veio esse veículo, que foi uma região de fronteira, também o acondicionamento dentro do veículo, a forma como estavam ocultas, e a quantidade de material encontrado também”, explica o PRF André Filgueira.

Desde o início do ano, a PRF apreendeu 180 armas, 1198 munições e 144 carregadores em rodovias estaduais do Paraná.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/casal-e-preso-com-28-armas-de-diferentes-paises-escondidas-em-carro-no-parana/

Casal é preso com 28 armas de diferentes países escondidas em carro no Paraná

2024-10-04