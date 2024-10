Política Em visita ao Brasil, rainha consorte da Dinamarca se reúne com Lula em Brasília

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rainha Mary da Dinamarca e Presidente Lula se encontraram nesta sexta-feira (4), em Brasília. Foto: Ricardo Stuckert/PR Rainha Mary da Dinamarca e Presidente Lula se encontraram nesta sexta-feira (4), em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (4), em Brasília, a rainha consorte da Dinamarca, Mary Donaldson. Segundo o governo, os dois trataram de temas ligados ao meio ambiente e de investimentos na indústria da saúde.

Há previsão de um investimento de R$ 864 milhões da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, na planta da empresa em Montes Claros (MG). O valor será destinado para modernização da linha de produção de insulina e para implementar projetos de sustentabilidade no local entre este e o próximo ano.

“Inaugurada em 2007, essa planta é responsável por todo o processo de produção de diferentes tipos de insulina e é uma das principais fornecedoras desse produto para o Sistema Único de Saúde do Brasil”, informou o governo, em nota.

Lula ressaltou no encontro o compromisso com o desmatamento zero e o interesse de fazer do Brasil referência no processo de transição energética. O aceno feito ocorre porque a Dinamarca é uma das principais doadoras do Fundo Amazônia. Os europeus foram convidados para participarem da Aliança Contra a Fome, que será lançada em outubro durante o encontro do G20, no Rio de Janeiro.

“Lula falou sobre o processo de reconstrução do Brasil e da reconstrução dos laços do País com o mundo, porque, no governo anterior, ninguém queria visitar o Brasil nem receber o presidente brasileiro. Também explicou como o País quer aproveitar as oportunidades na transição energética, de ter uma matriz energética renovável, com 90% da sua energia elétrica oriunda de fontes limpas”, disse o governo.

Outro tema em pauta no encontro foi a devolução, ocorrida esse ano, do Manto Tupinambá que estava na Dinamarca desde o século 17. Além do valor estético e histórico para o Brasil, a devolução da peça representa o resgate de uma memória transcendental para o povo tupinambá, já que eles consideram o manto um material vivo, capaz de conectá-los diretamente com os ancestrais e as práticas culturais do passado. A peça fará parte do novo acervo do Museu Nacional.

Rio Grande do Sul

A monarca manifestou solidariedade em relação às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e às secas e incêndios em outras regiões do país. Segundo a nota do governo, a monarca “relatou que Brasil e Dinamarca compartilham muitos valores e ideias comuns. Que entre os temas da visita estavam o acesso à saúde por telemedicina, igualdade de gênero e preservação ambiental. Ela destacou que começou sua visita por Manaus, conhecendo a Amazônia e os efeitos da seca”.

Mary Donaldson é australiana, tem 52 anos e é casada com o Rei Frederik X, que assumiu o trono em janeiro deste ano após sua mãe, a rainha Margrethe II, abdicar do posto em dezembro de 2023 depois de 52 como monarca – se tornando o primeiro membro da monarquia dinamarquesa a tomar essa atitude em 900 anos. Por ser esposa do rei, não tem status de Chefe de Estado, levando o título de “rainha consorte”. (AE)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/em-visita-ao-brasil-rainha-consorte-da-dinamarca-se-reune-com-lula-em-brasilia/

Em visita ao Brasil, rainha consorte da Dinamarca se reúne com Lula em Brasília

2024-10-04