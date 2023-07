Brasil Carro de facção criminosa tem IPVA de R$ 62 mil; veja valores dos impostos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

IPVA do Porsche 911 Turbo (2022) custa R$ 53.274,76. (Foto: Divulgação)

Criminosos do PCC (Primeiro Comando da Capital) tinham um IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores) de R$ 62 mil do veículo mais caro da frota apreendida pela Polícia Civil de São Paulo em operação nesta semana. Segundo investigação, a facção paulista que age dentro e fora dos presídios tinha R$ 25 milhões em carros para lavagem de dinheiro.

Dos veículos apreendidos, a McLaren 540C Coupe, modelo 2020, possui valor acima de R$ 2,3 milhões e IPVA de R$ 62.356,24 em São Paulo. Para calcular o valor do imposto, é preciso pegar o valor venal do veículo, multiplicar por 4 (percentual cobrado no estado) e depois dividir por 100.

Com o valor pago no IPVA da McLaren é possível comprar quase três unidades do Fiat Uno Vivace 2011, modelo mais barato apreendido com a quadrilha em meio aos carros de luxo. Para se ter ideia, o IPVA do veículo é de R$ 865,04 por ano.

Os IPVAs mais caros entre os 53 carros apreendidos:

1.McLaren 540C Coupe (2020) – R$ 62.356,24

2. Porsche 911 Turbo (2022) – R$ 53.274,76

3. Ferrari Califórnia (2010) – 42.480,40

4. Porsche 911 Carrera S (2020) – R$ 32.156,76

5. Porsche Cayenne (2023) – R$ 28.379,68

Laranjas

Segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo, parte dos 53 veículos estão registrados nos nomes de pessoas com poder aquisitivo incompatível com os valores — a suspeita é de que sejam laranjas. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de munição e dinheiro em espécie.

A investigação, que corre há quatro meses em segredo de Justiça, aponta que integrantes da facção comprava os carros com dinheiro do crime, mas de forma lícita, para tornar os valores legais.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou nas redes sociais o que chamou de “derrota para o crime”. “Inquérito em andamento como parte da nossa estratégia de asfixia financeira do crime em São Paulo. Seguimos incansáveis”, afirmou pelo Twitter.

Apreensão

Os carros foram encontrados em duas lojas de veículos e em casas de integrantes do grupo criminoso. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Vila Formosa, Vila Regente Feijó, Jardim Anália Franco e Vila Macedópolis, regiões na Zona Leste da capital paulista.

Todos os carros foram inseridos em sistema da polícia para impedir que sejam utilizados ou negociados até o fim das investigações.

Os agentes da Polícia Civil também apreenderam R$ 70 mil em espécie, celulares e documentos.

Além dos carros, o registro da operação indica que os policiais também apreenderam duas armas de fogo e 12 munições de calibre 9mm, todos sem regularização. Um dos investigados apresentou documentação de CAC (Colecionador, atirados e caçador), que será analisada pela polícia.

Carro de facção criminosa tem IPVA de R$ 62 mil; veja valores dos impostos

