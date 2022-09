Polícia Carro de luxo apreendido de traficante é transformado em viatura policial

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

O carro, um Mustang GT, ano 2020, tem 466 cavalos de potência, baixa quilometragem e está em ótimo estado de conservação Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) passa a contar com mais um super carro na sua frota. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou o uso do veículo apreendido em 2021, por ter sido utilizado para o tráfico de drogas.

O carro, um Mustang GT, ano 2020, tem 466 cavalos de potência, baixa quilometragem e está em ótimo estado de conservação. Ele será utilizado em operações especiais de combate ao crime, eventos e ações educativas.

O proprietário do veículo, que o dirigia sem habilitação, foi flagrado com drogas por mais de uma vez pelas forças de segurança gaúchas. A Justiça determinou a apreensão do Mustang e o repassou à PRF, que o transformou em uma viatura operacional policial.

O carro, que já foi adesivado e equipado com sirenes e luzes de emergência, será utilizado nas rodovias federais gaúchas. O que antes era utilizado para o crime, agora será mais uma ferramenta para enfrentá-lo.

