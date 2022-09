Grêmio Grêmio tem 91% de chances de subir para a elite do Campeonato Brasileiro, segundo estudo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Faltam nove rodadas para o término da Série B do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além dos três pontos na tabela de classificação conquistados diante do confronto contra o Vasco da Gama, o Grêmio viu suas perspectivas de retorno à elite do Campeonato Brasileiro aumentarem neste final de semana.

Segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que faz os cálculos para projetar as probabilidades dos clubes nos torneios nacionais, o time de Renato Portaluppi tem hoje 91,1% de chances de alcançar sua meta.

A equipe tricolor soma 50 pontos após 29 rodadas do Brasileirão da Série B. Está em terceiro lugar, um ponto abaixo do Bahia, quatro acima do Vasco e seis à frente do Londrina.

O Cruzeiro, líder com 62 pontos, tem 99,9% de chances, enquanto o Bahia, vice-líder, aparece com 97,3%. O Vasco, adversário do tricolor no último domingo (11), tem 45,6%. A UFMG ainda aponta quantos pontos serão necessários para o acesso a Série A. Com 66 pontos, a vaga na Série A estaria assegurada.

