Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

O motorista do Audi A 5 preto seguia em alta velocidade e fazia manobras arriscadas, segundo a corporação. (Foto: PRF/Divulgação)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na noite de terça-feira (18), um carro de luxo, importado, avaliado em R$ 400 mil. A abordagem ocorreu na Rodovia BR-101, altura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O motorista do Audi A 5 preto seguia em alta velocidade e fazia manobras arriscadas, segundo a corporação. Ele foi detido.

Quando os agentes faziam a fiscalização do carro, eles observaram que elementos identificadores do veículo apresentavam sinais claros de adulteração.

Os policiais, então, fizeram um levantamento e verificaram que o Audi havia sido roubado dois meses atrás, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, bandidos renderam o dono do carro e o mantiveram refém. Eles fugiram do local com diversos bens, entre eles o veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.

Veículos roubados

Em outra ação, também na terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado no Estado do Rio de Janeiro, durante fiscalização no km 120 da BR-230, em Marabá (PA).

Por volta das 12h40min, a equipe de agentes abordou um Toyota/Corolla Apremiumh, de cor cinza, com emplacamento no estado da Paraíba. Ao iniciar a fiscalização dos elementos identificadores do veículo, foi possível verifica sinais de adulteração. Após uma análise aprofundada, foi constatado que o veículo possuía restrição roubo/furto, registrado no Estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de fevereiro de 2023.

Ao ser questionada, a condutora informou a equipe que o seu marido comprou o veículo por R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil) no Estado de Minas Gerais e que estava esperando ser feita a transferência do veículo. Também afirmou que o veículo foi enviado através de um caminhão cegonha e que foram feitas vistorias, bem como uma procuração de compra/venda, porém sem a assinatura da proprietária do veículo.

“Diante dos fatos, a condutora foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação de veículo”, informou a PRF.

No mesmo dia, no início da noite em Porto Alegre, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e recuperou um Corolla que havia sido roubado em março. A ação começou em Canoas e terminou na capital gaúcha.

Em patrulhamento ostensivo na BR 116, em Canoas, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Corolla, com placas de Viamão. O condutor do veículo não obedeceu e fugiu, seguindo pela rodovia em direção a Porto Alegre.

Após mais de 6 km de perseguição, o condutor parou o veículo e tentou fugir correndo a pé, sendo interceptado logo em seguida pelos policiais.

Durante fiscalização do carro, os PRFs constataram que o Corolla possuía diversos sinais de identificação adulterados, se tratando de um carro clonado. O veículo original foi roubado em março, em Tapes.

“O condutor, de 41 anos e natural de Canoas, possuía extensa ficha criminal e estava em situação de prisão domiciliar. O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária para registro. O veículo será devolvido ao proprietário”, informou a PRF.

