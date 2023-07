Geral Ativistas do clima vandalizam iate de herdeira da rede Walmart avaliado em R$ 1,4 bilhão

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A dupla depredou o iate com extintores de incêndio e depois segurou uma placa que dizia “Você consome, outros sofrem”. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois ativistas climáticos vandalizaram um super iate que supostamente pertence a Nancy Walton Laurie, herdeira da rede Walmart, em Ibiza, na Espanha, no último domingo (16). A embarcação foi pintado com tinta vermelha e preta.

A dupla depredou o iate – avaliado em US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão) – com extintores de incêndio e depois segurou uma placa que dizia “Você consome, outros sofrem”. Eles fazem parte do Futuro Vegetal, um grupo ambientalista espanhol que tem como objetivo combater as mudanças climáticas. O navio se chama Kaos e faz parte do patrimônio de US$ 7,8 bilhões (R$ 37 bilhões) da herdeira da Walmart. Ela ocupa a posição 305 no Bloomberg Billionaire Index.

“O 1% mais rico da população mundial polui mais do que os 50% mais pobres”, dizem os ativistas no vídeo. “Eles estão destruindo nosso planeta, comprometendo sua habitabilidade, tudo para levar um estilo de vida completamente irracional.”

Os ativistas foram detidos e liberados na segunda-feira, segundo a organização. De acordo com o perfil do grupo na rede social, eles foram acusados de causar danos ao patrimônio e passaram 18 horas sob custódia da Guarda Civil. O grupo reclamou que as autoridades tinham pouquíssimas opções de comida à base de vegetais, de modo que os detidos não conseguiram comer muito nesse período.

Construído em 2017, o iate navega sob a bandeira da Jamaica e foi visto pela última vez na terça-feira em Port Soller, em Maiorca, na Espanha, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Ele tem 110,1 metros e pesa 4.523 toneladas, além de poder hospedar 34 convidados. De acordo com o Superyacht Times, ele tem um heliponto, um clube de praia e uma jacuzzi. Seu design elegante e minimalista com varandas curvas cria uma ilusão impressionante de decks extras e parece longo e esguio. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ativistas-do-clima-vandalizam-iate-de-herdeira-da-rede-walmart-avaliado-em-r-14-bilhao/

Ativistas do clima vandalizam iate de herdeira da rede Walmart avaliado em R$ 1,4 bilhão

2023-07-19