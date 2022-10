Porto Alegre Carro furtado é recuperado com ajuda do aplicativo Detetive Cidadão

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Ao enviar a fotografia de um carro suspeito para o aplicativo, a placa é verificada. Caso haja registro de furto ou roubo, o sistema emite um alerta Foto: Cesar Lopes/PMPA

Mais um veículo furtado foi recuperado em Porto Alegre por meio do Detetive Cidadão, funcionalidade do aplicativo 156+POA. De forma colaborativa, um usuário suspeitou de um automóvel abandonado e enviou foto anônima para averiguação das autoridades policiais. A confirmação do alerta e da checagem de dados resultou na recuperação de um Onix preto nesta quinta-feira (6) que havia sido furtado no começo de outubro. O veículo estava na rua São Manoel, no bairro Santa Cecília.

Desde o lançamento do Detetive Cidadão, a plataforma tem auxiliado os órgãos de segurança no combate ao furto e roubo de veículos em Porto Alegre. Ao enviar uma fotografia via celular de um carro suspeito para o aplicativo, a placa do automóvel é verificada. Caso seja constatada a condição de furto ou roubo, o sistema de monitoramento emite, imediatamente, um alerta à Brigada Militar, Polícia Civil e demais órgãos de segurança para efetuar a busca. O sistema não registra o número de telefone quem enviou a foto, garantindo o anonimato da denúncia.

“O Detetive Cidadão se consolida como um importante aliado no combate à criminalidade. Com recebimento de denúncias, cruzamento de dados e integração entre as forças policiais, este canal gratuito à população vem auxiliando na recuperação de veículos procurados”, destacou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

O Detetive Cidadão é interligado ao Cercamento Eletrônico, que usa as tecnologias de georreferenciamento e OCR – Optical Character Recognition, que reconhece caracteres a partir de uma imagem. A funcionalidade foi desenvolvida pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa).

Balanço

Quase cinco mil denúncias já foram enviadas ao Detetive Cidadão envolvendo carros suspeitos de furto ou roubo desde o início das operações, em 2017. Desde então, mais de 50 veículos foram recuperados, quatro apenas em 2022. A ferramenta está disponível para plataforma Android e iOS e pode ser baixada gratuitamente por meio da Google Play e App Store.

Fios de energia

Em setembro, a prefeitura ampliou a funcionalidade do Detetive Cidadão, que também passou a receber denúncias de furto e roubo de cabos de energia em Porto Alegre. A nova função auxilia a Guarda Municipal a dar uma pronta resposta mais rápida e eficaz. Por meio do telefone 153, a população também pode realizar denúncias anônimas para Guarda Municipal.

