Política Tribunal de Contas da União envia à Justiça Eleitoral relação de urnas que serão usadas em auditoria

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Esta é mais uma das auditorias que o TCU tem feito sobre o sistema eleitoral eletrônico brasileiro Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) enviou, nesta sexta-feira (7), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um comunicado com a relação das mais de 4.500 urnas selecionadas pela equipe técnica do TCU para a auditoria que será realizada no sistema eleitoral brasileiro.

A relação completa foi enviada eletronicamente ao TSE na quarta-feira (5) e enviada pelo secretário-geral da Presidência do TCU ao secretário-geral da Presidência do TSE, José Levi Mello.

A seleção foi feita na terça-feira (4) após a totalização dos votos válidos. Foram escolhidas mais de 4.500 urnas para ter uma margem de segurança em relação às 4.161 seções que são necessárias para a fiscalização.

O TSE forneceu, logo após a totalização dos votos, a base total de dados usada para divulgação dos resultados das eleições em primeiro turno com mais de 470 mil seções eleitorais.

Mais auditorias

Esta é mais uma das auditorias que o TCU tem feito sobre o sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Desta vez, serão analisados os boletins de urna de mais de 4.500 seções eleitorais e comparados com o resultado divulgado pelo TSE. No dia da eleição, o TCU realizou uma versão menor dessa auditoria, comparando o resultado de mais de 500 urnas com a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo o TCU, a equipe da Secretaria de Fiscalização de TI do Tribunal desenvolveu tecnologia própria ao criar programas codificados com o uso da Linguagem Python e do Banco de Dados SQL Server capazes de fazer o reconhecimento dos QR Codes dos BU e o cruzamento das informações e verificar se as informações divulgadas TSE são exatamente iguais às dos arquivos impressos nos BUs.

