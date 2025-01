Política Carro oficial da ministra da Saúde foi usado para ir a centro comercial

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ministério da Saúde diz que carro oficial fazia “deslocamentos necessários” para a ministra no início da noite do sábado (4)(Foto: Walterson Rosa/MS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O carro oficial da ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi utilizado para ir a um centro comercial de Brasília (DF) no início da noite do último sábado (4). A ministra, que não tinha compromissos oficiais no dia e, oficialmente, ainda estava de férias, gerou questionamentos sobre a utilização do veículo da pasta para fins particulares. De acordo com a agenda de autoridades do governo federal, mantida pela Controladoria-Geral da União (CGU), a ministra está de férias desde o dia 20 de dezembro, com previsão de retorno apenas em 13 de janeiro, sendo substituída no período pelo secretário-executivo do ministério, Swedenberger Barbosa. Nem Trindade nem Barbosa divulgaram agendas públicas durante o sábado ou nas últimas três semanas.

O carro oficial, com a placa “ministra da Saúde” em verde e amarelo, foi avistado parado em uma rua comercial da capital federal por volta das 18h30 daquele sábado. O local é um centro comercial que inclui, além de um mercado em frente ao veículo, uma hamburgueria, um restaurante, uma loja de roupas e um centro de estética. O fato de o carro estar em um local de comércio e em um horário não oficial gerou especulações sobre o uso do automóvel para fins pessoais, já que a ministra ainda estava oficialmente em férias e sem compromissos públicos programados.

De acordo com o decreto que regulamenta o uso de carros oficiais por ministros de Estado, as viagens nos finais de semana e feriados são proibidas, exceto quando se trata de “encargos inerentes” à função pública. Além disso, o decreto veda explicitamente o uso de veículos oficiais para “lazer ou passeio”. O uso do carro oficial para fins pessoais, portanto, seria uma violação da normativa, a menos que a ministra estivesse cumprindo algum encargo oficial, o que, segundo a agenda pública disponível, não ocorria.

A Coluna do Estadão, após ser informada da presença do carro oficial em um centro comercial, enviou fotos do veículo à assessoria de imprensa do Ministério da Saúde e questionou o órgão sobre a natureza da atividade de Nísia Trindade naquele momento, a agenda pública da ministra e a prática de usar carros oficiais para atividades pessoais. No entanto, o Ministério da Saúde não respondeu diretamente a essas questões.

Em resposta, o ministério emitiu uma nota afirmando que a ministra “retornou ontem (sábado) a Brasília devido à antecipação do término de suas férias oficiais, inicialmente previstas para encerrar no dia 13 de janeiro”. Segundo a pasta, o carro oficial foi utilizado para “realizar os deslocamentos necessários” desde a chegada de Trindade ao Aeroporto Internacional de Brasília, já que o veículo estava em circulação para atender às necessidades da ministra. A nota também esclareceu que o decreto autoriza o uso de carros oficiais para todos os deslocamentos de Trindade no território nacional. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/carro-oficial-da-ministra-da-saude-foi-usado-para-ir-a-centro-comercial/

Carro oficial da ministra da Saúde foi usado para ir a centro comercial

2025-01-06