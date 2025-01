Política Lula delega à ministra Margareth Menezes chefia de missão oficial na África

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Nesta quarta (8), Margareth vai embarcar para Cotonou e Uidá, no Benin. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva delegou à ministra da Cultura, Margareth Menezes, a responsabilidade de liderar uma importante missão do governo brasileiro ao Benin, na África, com o objetivo de reforçar os laços culturais e promover a cooperação entre os dois países. Esta missão tem grande relevância no contexto das políticas externas do Brasil, com foco na promoção da cultura, no fortalecimento da infraestrutura e no incentivo ao intercâmbio esportivo entre as nações.

Nesta quarta-feira (8), Margareth embarcará para o Benin, onde visitará as cidades de Cotonou e Uidá. Durante sua estadia, ela terá uma série de encontros com autoridades locais, com destaque para a participação no Festival das Culturas Ancestrais, um evento de grande importância para a celebração das tradições culturais africanas.

A ministra estará acompanhada por uma delegação que inclui membros de diversas entidades governamentais e culturais brasileiras, como o Ministério da Cultura, a Fundação Cultural Palmares, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Igualdade Racial, a Embratur, além de representantes do governo da Bahia e da Prefeitura de Salvador.

Uma das principais agendas da missão será a instalação do Comitê de Implementação dos Acordos Culturais, que contará com a presença do ministro da Cultura do Benin. Este comitê terá a missão de acompanhar o desenvolvimento das iniciativas conjuntas entre os dois países, com foco na promoção e valorização de suas culturas

. Este passo é uma continuidade das negociações que começaram a ser formalizadas no ano passado, quando, em maio, o presidente Lula recebeu o presidente do Benin, Patrice Talon, no Palácio do Planalto. Na ocasião, foi assinado um acordo entre os ministérios da Cultura dos dois países com o objetivo de aprofundar e ampliar as áreas de cooperação cultural.

O foco da missão está em áreas como a preservação e promoção do patrimônio cultural, o desenvolvimento de programas de intercâmbio artístico e cultural, e a implementação de políticas públicas voltadas à valorização das culturas afro-brasileira e africana. Além disso, há um grande interesse na cooperação em infraestrutura e esporte, que têm potencial para estreitar ainda mais as relações entre o Brasil e o Benin, trazendo benefícios mútuos para ambos os países.

https://www.osul.com.br/lula-delega-a-ministra-margareth-menezes-chefia-de-missao-oficial-na-africa/

2025-01-06