Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

A Ford F-150 foi um dos carros que ficaram mais caros no último ano. (Foto: Reprodução)

Em 2024, os automóveis chegaram a ficar R$ 40 mil mais caros no Brasil. Veja abaixo quais veículos tiveram os maiores aumentos de preços no último ano.

Nesta lista, a comparação é feita com os preços públicos dos carros divulgados pelas fabricantes em janeiro de 2024 e em janeiro de 2025. Além disso, são contabilizados apenas os dados das 15 marcas mais vendidas do Brasil. Também não são considerados os carros que trocaram de geração, que passaram por facelifts profundos ou que foram lançados a partir de fevereiro de 2024.

O Nissan Sentra chegou à linha 2025 com um facelift de meia vida em junho do ano passado. Desde então, o sedã médio ficou mais equipado desde a versão de entrada. No entanto, também ficou mais caro. No último ano, chegou a encarecer R$ 15.300 na versão Advance. Hoje, custa pelo menos R$ 166.790.

O GWM Haval H6 ficou 5,9% mais caro em um ano na versão PHEV34. No início do ano passado, a configuração custava R$ 269 mil. Hoje, o SUV híbrido não sai por menos de R$ 286 mil – uma diferença significativa de 17 mil. As demais versões, HEV e GT, tiveram reajustes menores, de no máximo R$ 9 mil. Vale lembrar que a configuração PHEV19 foi lançada em junho passado e, por isso, não entra na lista.

O Jeep Wrangler recebeu pequenas novidades no visual e passou a ser oferecido em versão única, chamada de Rubicon, no ano passado. Com isso, seu preço subiu de R$ 481.834 para R$ 499.990. O aumento é de R$ 18.156, ou de 3,6%.

A Ram 2500 é mais uma que teve seus preços elevados. A caminhonete grande chegou a ficar R$ 20.800 mais cara na sua versão de entrada, a Laramie, que agora custa R$ 489.990. Ainda assim, a topo de linha também aumentou R$ 15.800 e não sai por menos de R$ 499.990. A picape já recebeu atualizações no motor e mudanças no design no mercado norte-americano e deve chegar ao Brasil ainda este ano.

O Volkswagen Tiguan voltou ao Brasil em outubro de 2023. Desde então, o SUV custava R$ 278.990 na versão R-Line, a única disponível no país. Mas hoje a história é bem diferente e o modelo já está R$ 21 mil mais caro. Afinal, não sai de uma concessionária por menos de R$ 299.990. Vale lembrar que o carro já teve a produção encerrada e será substituído pelo Tayron.

O Caoa Chery Tiggo 8 está R$ 25 mil mais caro se compararmos os preços do último ano. Isso na versão Pro Plug-In Hybrid, que saiu de R$ 239.990 para R$ 264.990. Por outro lado, a configuração Max Drive sofreu reajuste de apenas R$ 1.000 no período. A Pro, que também não é eletrificada, foi lançada em agosto e não entra no ranking.

A Ford Ranger Raptor é a versão mais potente da caminhonete e, inclusive, foi a Picape Premium do Ano 2025. Em abril, a picape esportiva de quase 400 cv já havia ficado R$ 18 mil mais cara por ter recebido mais equipamentos. Agora, com preço de R$ 475 mil, encareceu R$ 26.400 no último ano.

A Chevrolet Silverado entrou em pré-venda no Brasil em agosto de 2023 pelo preço de R$ 519.990. Este valor foi válido pelo menos até janeiro de 2024. No entanto, um ano depois disso, a caminhonete grande já custa R$ 548.090. A diferença é de 28.100, ou de R$ 5,1%.

Quem também teve aumentos consideráveis foi a Ford Ranger. A picape ficou até 12% mais cara no último ano. A versão XLS 2.0 4×2 foi a que mais encareceu e saiu dos R$ 234.990 e passou para R$ 267 mil. A diferença é de nada menos que R$ 32.010.

A Ford F-150 foi um dos carros que ficaram mais caros no último ano. A diferença de preço é de R$ 40 mil. Isso porque a versão Lariat custava R$ 479.990 em janeiro de 2024. Hoje, não sai por menos de R$ 519.990. A caminhonete grande, vale lembrar, recebeu uma pequena atualização em agosto, mas manteve o motor V8. As informações são do site Autoesporte.

2025-01-18