Brasil Banco Central vai atacar dólar nesta semana com 2 bilhões de dólares na primeira intervenção para conter a cotação da moeda norte-americana que está acima de 6 reais

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estão previstos dois leilões de até US$ 1 bilhão cada. O dinheiro do primeiro leilão retornará às reservas internacionais em 4 de novembro; e o do segundo leilão, em 2 de dezembro. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após quase três semanas sem atuar no câmbio, o Banco Central (BC) anunciou, no início da noite de sexta-feira (17), a primeira intervenção cambial em 2025. Na próxima segunda-feira (20), a autoridade monetária venderá até US$ 2 bilhões das reservas internacionais em leilões de linha, quando assume o compromisso de recomprar o dinheiro daqui a alguns meses.

Estão previstos dois leilões de até US$ 1 bilhão cada. O dinheiro do primeiro leilão retornará às reservas internacionais em 4 de novembro; e o do segundo leilão, em 2 de dezembro.

A última intervenção do BC no câmbio havia ocorrido em 30 de dezembro, quando a autoridade monetária vendeu US$ 1,815 bilhão das reservas internacionais à vista. Nessa modalidade, a venda é definitiva, e o dinheiro não volta às reservas.

O último leilão de linha (com compromisso de recompra) foi realizado em 20 de dezembro, quando a autoridade monetária vendeu US$ 2 bilhões. Em dezembro, o BC vendeu US$ 32,59 bilhões das reservas externas, o maior volume mensal de intervenções cambiais desde a criação do regime de metas de inflação, em 1999.

Na sexta-feira, o dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 6,066, com alta de R$ 0,012 (+0,2%). A cotação oscilou bastante durante o dia, chegando a R$ 6,08 por volta das 11h e caindo para R$ 6,03 por volta das 13h, antes de passar a subir durante a tarde e fechar em leve alta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/banco-central-vai-atacar-dolar-nesta-semana-com-2-bilhoes-de-dolares-na-primeira-intervencao-para-conter-a-cotacao-da-moeda-norte-americana-que-esta-acima-de-6-reais/

Banco Central vai atacar dólar nesta semana com 2 bilhões de dólares na primeira intervenção para conter a cotação da moeda norte-americana que está acima de 6 reais

2025-01-19