Jogador suspeito de manipulação foi afastado pelo clube. (Foto: Fernando Alves/ECJ)

A diretoria do Juventude foi pega de surpresa após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicar o clube sobre um alerta de manipulação de resultados envolvendo o atacante Ênio, de 24 anos. O cartão amarelo recebido pelo jogador na primeira rodada do Brasileirão gerou suspeita de relação com apostas. A entidade foi notificada por meio de um relatório da Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas (Ibia).

Ênio foi advertido com amarelo pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli no segundo tempo do triunfo do Juventude sobre o Vitória, por 2 a 0, em Caxias do Sul. O atacante recebeu o cartão por reclamar de uma falta próxima à área do time gaúcho. Procurado, o Juventude avisou que não vai se manifestar neste momento. A tendência é de que um posicionamento seja divulgado no início da próxima semana.

O Juventude não relacionou o jogador para a partida desse sábado (5), no Rio, contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão. Ênio tem proposta de outros clubes, incluindo o Grêmio. Fonte ouvida pelo jornal O Estado de S. Paulo acredita que a oferta deve ser retirada.

No início do ano, o Juventude pagou R$ 1 milhão ao Amazonas para contratar o jogador. Ele foi revelado pelo Botafogo e acumula passagem pelo futebol da Bélgica.

A CBF informou o caso tanto ao Governo Federal e quanto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Ministério do Esporte informou que “não se manifesta sobre investigações em curso”, e reafirmou seu “compromisso com a integridade, a legalidade e o respeito às instituições responsáveis pela condução das apurações relacionadas à manipulação de resultados no esporte brasileiro”. Procurado, o tribunal não se manifestou.

Análise das apostas

Segundo o GE, uma bet apontou que o cartão amarelo para Ênio representava mais do que 10% do total apostado na partida, número bastante superior à marca de 3%, quando a aposta já é considerada suspeita. Foram identificados entre os apostadores três atletas. A Lei 14.790, popularmente chamada de Lei das Bets, proíbe atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e empresários de realizarem apostas esportivas.

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) explicou que operadores regulamentados e autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas possuem sistemas de monitoramento baseados em inteligência artificial que analisam diariamente padrões de apostas. Quando uma suspeita de fraude é identificada, as operadoras reportam essas informações diretamente a organismos internacionais como a Ibia, principal voz global sobre integridade para o setor de apostas online.

Em novembro do ano passado, o Ministério do Esporte publicou uma portaria com medidas para combater a manipulação de resultados dos jogos esportivos passíveis de aposta. Entre elas, a obrigatoriedade das bets em informar sobre suspeitas de manipulação de resultados e colaborar com investigações em curso.

O texto também detalha o rito de apuração de denúncias. “Em casos de comprovação de manipulação, o resultado das investigações será encaminhado ao Comitê de Defesa do Jogo Limpo do COB, aos respectivos Tribunais de Justiça Desportiva, ao Ministério Público, às Polícias Federal e Civil, para conhecimento e adoção de medidas legais, no âmbito de suas respectivas competências”.

2025-04-06