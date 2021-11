Rio Grande do Sul Cartão Cidadão começa a ser entregue nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Os mais de 432 mil beneficiários receberão o cartão por ordem alfabética até o dia 26 deste mês Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Os mais de 432 mil beneficiários receberão o cartão por ordem alfabética até o dia 26 deste mês. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Começa a ser entregue nesta terça-feira (16) o Cartão Cidadão do governo do Rio Grande do Sul, no qual serão depositados R$ 400 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre), além dos recursos para os cadastrados no CadÚnico que têm dependentes matriculados no ensino médio da rede pública estadual, no valor de R$ 150 por mês.

Para evitar aglomerações, os mais de 432 mil beneficiários receberão o cartão por ordem alfabética até o dia 26 de novembro.

Com mais de 53 mil famílias aptas a receber o Cartão Cidadão do Devolve ICMS, Porto Alegre é a cidade com o maior número de pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes no ensino médio da rede estadual (também inscritos no CadÚnico). Por esse motivo, as entregas serão feitas no Gigantinho, ao lado do estádio Beira-Rio, em parceira com o Sport Club Internacional, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul em cada cidade é feita uma única vez apenas para a retirada do cartão pelo titular. Os créditos serão feitos de forma automática a partir de dezembro, quando poderão ser utilizados em mais de 140 mil estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da rede Vero. A iniciativa também conta com o apoio do Banrisul, Banricard e Procergs.

Nas demais cidades gaúchas, as entregas também seguem até o dia 26, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para conferir onde será feita a distribuição em cada cidade, os beneficiários devem acessar o site do Devolve ICMS.

