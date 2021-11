Acontece Ex-governadores Jair Soares e Alceu Collares serão homenageados pelo Tribunal de Justiça do RS

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

A iniciativa foi aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, no final de outubro Foto: Divulgação A iniciativa foi aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, no final de outubro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Será realizada nesta quarta-feira (17), às 14h, a Sessão Solene de Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário aos ex-Governadores do Rio Grande do Sul Jair Soares e Alceu Collares. A iniciativa foi aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, no final de outubro.

O presidente do TJRS, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, que foi o relator de ambos os processos, destacou que será a primeira vez que o TJ irá conceder a honraria a ex-governadores. “O Tribunal é muito rígido na concessão desta Medalha, tanto é que até agora somente foram agraciados os Ministros Aposentados do STF Paulo Brossard de Souza Pinto, que faleceu em 2015, e José Néri da Silveira”, disse o magistrado.

O presidente Voltaire disse que “a ideia da homenagem levou em consideração a conduta ilibada destes dois ex-Governadores, que sempre tiveram uma vida publica exemplar, e atuaram como governadores valorizando a harmonia e a independência entre os Poderes, demonstrando amplo respeito pelo Judiciário do Rio Grande do Sul”.

Ele acrescentou que Jair Soares e Alceu Collares “nunca tiveram qualquer atrito com o Poder Judiciário e sempre buscaram a resolução de questões na base do diálogo e do entendimento”. A solenidade será realizada no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, no 13º andar do Edifício-Sede do TJ, na Borges de Medeiros, 1565.

