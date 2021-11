Rio Grande do Sul 5ª Feira de Adoção de Animais de Canoas terá 20 cães filhotes ou de pequeno porte

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

O evento ocorre neste sábado, no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) Foto: Divulgação/Seda O evento ocorre neste sábado, no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo). (Foto: Divulgação/Seda) Foto: Divulgação/Seda

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, promoverá no sábado (20) a quinta edição da Feira de Adoção Responsável de Animais. Durante o evento, 20 cães filhotes ou de pequeno porte, vítimas de maus-tratos ou abandono, estarão em busca de um novo lar.

A feira ocorrerá no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), no bairro Marechal Rondon, das 9h às 13h. Todos os animais são vacinados, desverminados e microchipados – os adultos estão castrados. Os filhotes terão a castração gratuita garantida quando atingirem a idade adequada.

Como adotar

Interessados em levar um bichinho para casa devem apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de responder um questionário sobre posse responsável e assinar termo de adoção para garantir o cuidado com o animal. Quem adota também ganha acompanhamento médico veterinário para garantir a saúde do bichinho.

