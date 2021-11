Polícia Mercadorias ilegais avaliadas em mais de R$ 15 milhões são apreendidas em rodovia federal gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Os produtos estavam em duas carretas na BR-290, em Vila Nova do Sul Foto: PRF/Divulgação Os produtos estavam em duas carretas na BR-290, em Vila Nova do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta terça-feira (16), na BR-290, em Vila Nova do Sul, na Região Central do RS, duas carretas carregadas com mercadorias importadas ilegalmente do Uruguai, avaliadas em R$ 15 milhões. Dois homens foram presos.

Uma Scania emplacada em Santana do Livramento era dirigida por um homem de 49 anos. A outra, com placas de Bagé, era conduzida por um homem de 51. Os veículos trafegavam no sentido interior-Capital.

Os dois motoristas disseram aos policiais que não tinham notas fiscais das mercadorias. Foram apreendidos agrotóxicos, medicamentos, bebidas, vestuário e eletrônicos em geral.

Entre os produtos, havia garrafas de vinho com valor de mercado superior a R$ 20 mil cada. A dupla foi presa por contrabando, descaminho e crime contra a saúde pública.

