Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Até agora, o imunizante era administrado em dose única Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Até agora, o imunizante era administrado em dose única. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (16) que as pessoas que foram imunizadas com a vacina da Janssen contra a Covid-19 receberão a segunda dose. O intervalo entre as duas aplicações deve ser de, no mínimo, dois meses. Até agora, o imunizante era administrado em dose única.

“Quem tomou a Janssen completará o esquema vacinal. Embora seja de dose única, compete a nós [Ministério da Saúde] as definições. A pessoa tomará duas doses, em um intervalo de dois meses. A Janssen chegou em junho/julho, então, estamos no tempo esperado”, explicou a secretária extraordinária da pasta, Rosana Leite de Melo.

Após a administração da segunda dose da Janssen, os brasileiros imunizados com essa vacina poderão procurar os postos de saúde depois de cinco meses para receber a dose de reforço com outro imunizante.

O governo distribuirá novas doses da Janssen aos Estados e municípios a partir de sexta-feira (19).

Dose de reforço após cinco meses para todos

O Ministério da Saúde também anunciou nesta terça-feira que está liberada a dose de reforço contra o coronavírus para qualquer pessoa com mais de 18 anos após cinco meses do esquema vacinal completo (da aplicação da segunda dose de qualquer vacina). A dose de reforço deve ser, preferencialmente, da Pfizer.

