Usuários do IPE Saúde passam a ter atendimentos gratuitos no Hospital Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

O pronto-atendimento da instituição de saúde conta com equipe e estrutura para atendimento de urgência e emergência Foto: Reprodução O pronto-atendimento da instituição de saúde conta com equipe e estrutura para atendimento de urgência e emergência. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os usuários do IPE Saúde passaram a ter atendimentos gratuitos nos serviços de urgência e emergência do Hospital Beneficência Portuguesa, na avenida Independência, 270, em Porto Alegre, até março de 2022. A proposta de isenção de 100% de coparticipação foi assinada pelos representantes das duas instituições.

“Nossa gestão prioriza sempre melhorias aos segurados e apoia iniciativas como esta, que proporcionam acesso e condições diferenciadas para o segurado que necessita utilizar os serviços de saúde”, disse o diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio César Vieiro Ruivo, acrescentando que outras ações devem ser anunciadas a partir da parceria.

O diretor-executivo da Associação Beneficente São Miguel – gestora do hospital –, Ricardo Pigatto, confirmou a importância da parceria para futuras iniciativas. “O esforço de ambas as partes resulta em qualidade de vida e saúde aos segurados e para toda a população, que já conhecem a história, a importância e o profissionalismo do Hospital Beneficência Portuguesa e do IPE Saúde”, afirmou.

O pronto-atendimento da instituição de saúde conta com equipe e estrutura para atendimento especializado de urgência e emergência, disponível 24 horas por dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3023-9000.

