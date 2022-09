Rio Grande do Sul Cartão Cidadão segue sendo entregue em Canoas na Secretaria municipal da Fazenda

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, no prédio localizado na Av. Getulio Vargas, 5001, no centro da cidade Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, no prédio localizado na Av. Getulio Vargas, 5001, no centro da cidade (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

As entregas do Cartão Cidadão Devolve ICMS para moradores de Canoas seguirão ocorrendo na Secretaria municipal da Fazenda até 30 de setembro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, no prédio localizado na Av. Getulio Vargas, 5001, no centro da cidade.

Para retirar o cartão, o usuário precisa apresentar o documento de identificação oficial com foto e número de CPF. Todos os cartões já estão carregados com o valor de R$ 100, referente à terceira parcela do programa Devolve ICMS. Para conferir onde é feita a distribuição em cada cidade e em qual o horário, clique aqui para visualizar a lista.

É possível conferir o direito ao benefício pelo site do Devolve ICMS, por meio do CPF e data de nascimento. A Secretaria da Fazenda do RS orienta que a consulta seja feita antes do deslocamento ao local de retirada.

Entregas ocorrem em todo o Estado

• Na capital, a distribuição dos cartões está sendo feita pelo Banrisul e ocorre na sede da FGTAS da Avenida Borges de Medeiros, 521 , no centro histórico.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, sem fechar ao meio- dia.

Nesta quarta-feira (21/9), houve bastante movimento na FGTAS, com 475 cartões entregues até as 14h.

• Já no interior do Estado, os cartões serão entregues em agências do Banrisul e em outros locais designados e conforme o horário bancário.

• Dúvidas sobre a Devolução do ICMS: 0800-541 23 23, das 8h às 20h de segunda a sexta-feira, e nos sábados das 8h às 14h.

