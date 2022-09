Porto Alegre Porto Alegre é destaque em encontro sobre internacionalização de empresas

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

O evento virtual foi organizado pela Comissão de Promoção de Negócios da Rede Mercocidades Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre foi um dos destaques do seminário sobre estratégias de internacionalização de pequenas empresas na América Latina, nesta quarta-feira (21). O evento virtual foi organizado pela Comissão de Promoção de Negócios da Rede Mercocidades.

Ao lado de representantes empresariais da Argentina e da Bolívia, o especialista de inovação do Sebrae, Gustavo Moreira, apresentou as oportunidades e desafios para a internacionalização das empresas da capital gaúcha. A articulação foi da Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre.

O vice- prefeito Ricardo Gomes lembrou que este tipo de conexão vai ao encontro de um dos objetivos da gestão, que é de estimular a aproximação do setor privado porto-alegrense com empresas de outros países, com o intuito de promover a troca de experiências e a expansão de negócios.

Já Gustavo Moreira reforçou que Porto Alegre tem ambiente favorável para o desenvolvimento e expansão de empresas de tecnologia, já que conta com polos tecnológicos reconhecidos internacionalmente , um ecossistema consolidado e vários hubs de inovação.

Moreira comentou, ainda, que Sebrae tem dado suporte à aceleração e internacionalização de empresas de Porto Alegre com conteúdo, workshops e articulação junto a parceiros institucionais, como universidades e instituições bancárias, e com o apoio do próprio setor público.

