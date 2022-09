Economia Ministro da Economia questiona relatório e diz que “é mentira” que 33 milhões de brasileiros passam fome

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Economia participou de evento do setor de veículos, em São Paulo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro da Economia participou de evento do setor de veículos, em São Paulo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da economia, Paulo Guedes, questionou, nesta quarta-feira (21), o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar no País.

“33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB [Produto Interno Bruto], três vezes mais do que recebiam antes”, declarou o ministro durante um evento da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que ocorre em São Paulo.

“É impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome. Por mais que tenha havido inflação, não foi 3 vezes mais. O poder de compra está mais do que preservado por essa nova transferência de renda”, disse mais uma vez durante sua fala.

Guedes se referia aos dados divulgados pelo do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e divulgados em junho deste ano.

Teto de gastos furado

O ministro defendeu a “flexibilização” do teto de gastos feitos por sua gestão e criticou a forma como essa política foi implementada.

“A flexibilização do teto que nós fizemos, fomos criticados, mas o teto foi mal construído. O teto é pra evitar que o Governo Federal continuasse inchando. O Brasil foi feito de cima pra baixo. Lá em cima tem que ter menos dinheiro”, discursou.

O ministro disse que havia “dois comandos inconsistentes”. “Um, pelo legislativo, que dizia que tinha que obedecer o teto. O outro, que veio do judiciário, dizia que teríamos que pagar os precatórios”.

O ministro também pediu que os ouvintes esqueçam a política e foquem nos “fatos econômicos” feitos por sua gestão. “A política pode fazer o barulho que quiser, mas o caminho é por outro lado”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia