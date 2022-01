Porto Alegre Cartão Cidadão será entregue até o fim de janeiro no prédio da FGTAS em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Retirada na capital gaúcha ocorre das 8h ao meio-dia e no interior conforme os horários bancários de cada cidade. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Retirada na capital gaúcha ocorre das 8h ao meio-dia e no interior conforme os horários bancários de cada cidade. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As entregas do Cartão Cidadão-Devolve ICMS do Governo do Estado seguem em todo o Estado. No prédio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), espaço no qual a retirada ocorre em Porto Alegre, a entrega está ocorrendo das 8h ao meio-dia. No interior, as entregas seguem nas agências do Banrisul selecionadas, de acordo com o horário bancário de cada município. Para conferir onde será feita a distribuição em cada cidade clique aqui para visualizar a lista.

O prédio da FGTAS em Porto Alegre, localizado na Av. Borges de Medeiros, 521 – Centro Histórico, segue como ponto de entrega na capital gaúcha até o dia 31 de janeiro. O trabalho é feito em parceria com o Banrisul e Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão. Até a manhã desta segunda-feira (3), mais de 270 mil famílias já retiraram o Cartão Cidadão e estão fazendo uso dos programas sociais aos quais tem direito: o Devolve ICMS e o Todo Jovem na Escola.

Os beneficiários que ainda não retiraram podem buscar o cartão no ponto de entrega da sua cidade e já podem utilizar as primeiras parcelas do benefício. Até o momento foi paga a primeira parcela do Devolve ICMS, no valor de R$ 100, e as duas primeiras do Todo Jovem na Escola, que juntas somam R$ 300.

Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de usar máscara.

O que é o Cartão Cidadão?

O Cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família. O cartão é emitido pelo Banricard e funciona como um cartão de débito, que pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da Rede Vero.

Para receber o cartão, não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul é feita uma única vez apenas para a retirada do cartão pelo titular.

Quem tem direito?

Para conferir quem tem direito à retirada do cartão basta estar cadastrado no CadÚnico e receber o Bolsa Família ou estar matriculado ou ter dependentes no Ensino Médio. Além disso, foi liberada pela Receita Estadual e Procergs uma consulta a partir do número do CPF. A pesquisa está disponível no site do Devolve ICMS e basta o cidadão digitar seu CPF e data de nascimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre