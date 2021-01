Brasil Carteira de dinheiro perdida com 1.800 reais é devolvida no Rio de Janeiro com um bilhete

16 de janeiro de 2021

Para João Gomes, de 69 anos, a humanidade ainda tem esperança. Depois do que lhe aconteceu, ele reforçou sua crença na honestidade das pessoas e agora quer compartilhar com todos sua experiência. Tendo perdido sua carteira — com o valor do aluguel e das despesas de casa — suas expectativas de encontrá-la não eram muito altas, mas ele não descansou até conseguir reavê-la, sendo surpreendido por um bilhete escrito num papel de loteria que dizia: “João, achei sua carteira com R$ 1,8 mil, devolvi no caixa 01 com tudo”.

Morador de Guadalupe, na Zona Norte do Rio, João contou que no dia 8 pegou um ônibus para a Região dos Lagos a partir do terminal rodoviário de Niterói, na Região Metropolitana, onde passou numa lotéria antes de embarcar. Foi ali onde, sem perceber, deixou cair sua carteira com documentos e a quantia.

Somente após chegar a seu destino, em Saquarema, depois de fazer uma parada em Araruama, João deu falta da carteira e, inicialmente, conta que pensou tê-la perdido no coletivo. Por isso, relatou ter começado sua busca pela empresa de ônibus.

“Fiz contato com a empresa de onibus, a rodoviária, e esperei”, disse ele. “Na segunda de manhã (dia 11), acordei bem cedo, fui no guichê da 1001 e não tive resultado. Tive que ir para Araruama, na garagem, não consegui”.

Ao retornar para o Rio na terça-feira (12) João decidiu refazer seus passos e foi até a lotérica no terminal de ônibus de Niterói para perguntar sobre a carteira perdida. Uma atendente então lhe respondeu, conforme ele narrou, que o item tinha, sim, sido deixado lá por uma pessoa que o havia encontrado.

“A moça tinha me dito que era um rapaz novo que devolveu lá. Ele não se identificou”, contou. João, servidor público e fotógrafo, agora é só elogios e visa a compartilhar o máximo sua história.

“Foi uma atitude muito elegante. Eu queria agradecer a ele. Nem tudo está perdido. Isso é até um exemplo pra gente, entendeu? Comunicamos numa rede social para as pessoas saberem disso”, destacou.

Quanto à ida à Saquarema, apesar da falta dos documentos e dinheiro, João garantiu ter ficado bem, pois já tinha um lugar para ficar e não precisou naquele momento do conteúdo perdido.

