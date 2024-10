Rio Grande do Sul Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista está disponível nas unidades do Tudo Fácil do Rio Grande do Sul

14 de outubro de 2024

A partir desta segunda-feira (14), as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem solicitar a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) em qualquer unidade da rede Tudo Fácil no Rio Grande do Sul. Após a solicitação da Ciptea, o requerente receberá informações sobre o prazo, estabelecido pelo protocolo, para retirada do documento.

A Ciptea tem o objetivo de garantir às pessoas com TEA a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. O documento tem validade de cinco anos, quando deve ser renovado. Até outubro deste ano, mais de 28 mil carteiras haviam sido emitidas, 4 mil delas apenas em Porto Alegre.

Antes da disponibilização da Ciptea pelo Tudo Fácil, os gerentes de todas as unidades da rede foram capacitados pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders). Além das instruções procedimentais do serviço, a capacitação deu enfoque ao atendimento, que deve ser acolhedor ao cidadão que virá à unidade.

A oferta do serviço é resultado da parceria entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e a Faders, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), firmada no início de outubro.

Em breve, a solicitação e entrega do Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência e de Baixa Renda também passará a ser oferecido pela rede Tudo Fácil. O serviço é destinado a pessoas com deficiência com renda per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio. A oferta do serviço também é fruto do termo de cooperação assinado entre a SPGG e a Faders.

