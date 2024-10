Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem alerta para tempestades nesta terça

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Previsão inclui ventos de até 100 km/h e possível queda de granizo. Foto: Alex Rocha/PMPA Previsão inclui ventos de até 100 km/h e possível queda de granizo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de perigo para tempestades no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina até o meio-dia dessa terça-feira (15). A tendência é de que chova 30 a 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros ao longo de 24 horas, além de ventos de até 100 km/h e possível queda de granizo em algumas regiões.

Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As áreas do mapa gaúcho incluídas no prognóstico abrangem Sudoeste, Noroeste, Sudeste e Centro, além do Oeste do Estado vizinho.

De acordo com a Climatempo, a situação é “preocupante” no Estado, com destaque para os municípios de Bagé (Campanha), Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e Rio Grande (Região Sul), onde os volumes acumulados devem ser altos em um curto período de tempo. O motivo é a atuação de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul.

Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre está em estado de atenção devido ao comunicado emitido pelo Inmet. O aviso é válido também até o final da manhã. O órgão municipal acompanha as atualizações e ressalta, mais uma vez, que a população pode contar com o suporte em situações de emergência, por meio do telefone 199 ou do aplicativo “156+POA”.

Ainda conforme o o Inmet, o dia na Capital deve ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 17°C e 25°C. Já os ventos tendem a soprar fracos do quadrante nordeste.

Já para a quarta-feira a previsão é de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Mínima de 16°C e máxima de 28°C. O mesmo vale para a quinta-feira. Mínima de 17°C e máxima de 28°C.

