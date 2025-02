Rio Grande do Sul Carteira de motorista fica mais cara no Rio Grande do Sul a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Reajuste anual vale para a primeira habilitação e para a renovação do documento. (Foto: Reprodução)

A partir deste sábado (1º), o preço a se pagar no Rio Grande do Sul pela primeira carteira nacional de habilitação (CNH) está mais caro. O mesmo vale para a renovação do documento, que é feita nos Centros de Formação de Condutores (CFC, antigamente denominados “autoescolas”). Motivo: o reajuste anual determinado pela legislação gaúcha e que tem por base a variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), que neste ano é de 4,7%.

Outras tarifas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) têm novo preço. É ocaso dos serviços realizados nos Centros de Remoção e Depósito (CRD) e nos Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVA). Confira, a seguir, como ficam as despesas.

Primeira CNH

– Categoria A (motocicleta): R$ 2.705.

– Categoria B (automóvel): R$ R$ 2.711.

– Categoria AB (motocicleta + automóvel): R$ 4.568.

– Categorias C, D e E (veículos pesados): R$ 3.185.

Os valores abrangem testes psicológicos e médicos, bem como as aulas teóricas e práticas (quantidade mínima), dentre outros itens, além da própria taxa de emissão da CNH. Já a renovação da carteira deve custar cerca de R$ 310. Quem tem mais de 65 anos passará a pagar em torno de R$ 185.

Pedágio sobe

As praças de pedágio de cobrança automática (“free flow”) da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) também têm seus valores reajustados a partir deste sábado. As novas tarifas anuais foram aprovadas pelo Conselho Superior da Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Os valores variam conforme cada um dos seis pórticos. Em São Sebastião do Caí (quilômetro 4,6 da rodovia ERS-122), o valor passa de R$ 12,30 a R$ 13. Em Antônio Prado (quilômetro 108,3 da ERS-122) e em Ipê (quilômetro 151,9 da ERS-122), a tarifa sobe de R$ 8,60 para R$ 9,10. Em Capela de Santana (quilômetro 30,1 da ERS-240), o valor vai de R$ 9 para R$ 9,50. Em Farroupilha (quilômetro 45,5 da ERS-122), a mudança é de R$ 10,70 para R$ 11,30. Em Carlos Barbosa (quilômetro 6,5 da ERS-446), sobre de R$ 9,90 para R$ 10,40.

– Como pagar o pedágio eletrônico “free flow”

Na tag de cobrança automática das empresas credenciadas, o valor é debitado diretamente na conta vinculada à operadora. Basta a tag estar ativa (não bloqueada). O dispositivo aceito pelo pedágio eletrônico CSG é o mesmo da praça de pedágio convencional, com cabines.

Por meio do aplicativo da CSG, também é possível realizar a antecipação de créditos, permitindo que a tarifa seja paga automaticamente ao passar pelo pedágio eletrônico. Basta baixar o aplicativo ou acessar o site, realizar o cadastro e carregar o crédito antes de viajar.

Para pagamento via site ou aplicativo da CSG, caso o veículo não tenha tag, é possível pagar acessando o site ou o aplicativo. Os detalhes estão no site csg.com.br.

2025-01-31