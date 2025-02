Bruno Laux Deputado Zé Nunes solicita celeridade ao governo federal na liberação da pesca de camarão no litoral gaúcho

Por Bruno Laux | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Liberação atrasada

O presidente da Frente Parlamentar da Pesca no RS, deputado estadual Zé Nunes (PT), segue articulando pela celeridade da liberação da pesca de camarão no território gaúcho. O deputado relata que, no Litoral Norte do Estado, onde a prática é difundida, vem ocorrendo atraso por parte dos ministérios da Pesca e do Meio Ambiente em relação ao processo de autorização para a atividade. O parlamentar acionou o governo federal nesta semana solicitando empenho pelo desenrolar do processo, de modo a evitar impactos financeiros às famílias locais que dependem do setor. “Os pescadores precisam desta renda e se não iniciar a pesca, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma perda de renda e uma perda de volume de pesca”, relata Nunes.

Comissões em definição

Além de definir os novos membros de sua Mesa Diretora neste final de semana, o Senado Federal iniciará o ano legislativo definindo quem serão os presidentes e vice-presidentes de suas 16 comissões permanentes. A escolha para os comandos dos colegiados ocorre a partir de indicação das lideranças partidárias, que negociam para definir qual partido ou bloco estará à frente da chefia de cada um dos núcleos parlamentares. Ao assumir o comando de uma das comissões, o nome indicado passa a exercer o chamado “poder de agenda”, sendo responsável por decidir quais assuntos serão pautados nas reuniões do grupo e indicar as relatorias das propostas em discussão.

Emergência rural

Um dia após dialogar com produtores rurais sobre os impactos da seca no RS, o presidente da FETAG-RS, Carlos Joel da Silva, e o deputado estadual Elton Weber (PSB) participaram nesta sexta-feira de uma reunião com a Defesa Civil para tratar do desencontro de informações sobre os critérios para os decretos de emergência no meio rural. Após uma série de discussões no encontro, a FETAG se comprometeu em repassar às suas 23 regionais o contato direto da regional da Defesa Civil que atende cada um dos núcleos, de modo a sanar dúvidas sobre os pré-requisitos necessários. Até o final desta semana, ao menos 37 municípios gaúchos decretaram situação de emergência em decorrência da estiagem.

Secretários confirmados

O prefeito Sebastião Melo e sua vice, Betina Worm, confirmaram nesta sexta-feira a nomeação de mais três secretários adjuntos e um diretor para a Prefeitura de Porto Alegre. Entre os indicados, estão Gelson Guarda, ex-adjunto da Segurança, como adjunto na Secretaria Geral de Governo, e Fabiano Rheinheimer, ex-conselheiro da Abrasel-RS, como adjunto na Secretaria de Parcerias. Há também o anúncio do empreendedor Filipe Tisbierek como adjunto da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e de Wambert Di Lorenzo para a diretoria do Procon de Porto Alegre, a qual ocupa desde o primeiro mandato de Melo.

Kiss em memória

Entre os dias 3 e 7 de fevereiro, o Espaço Deputado Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha, sediará a exposição fotográfica “Sobrevivi para contar: 12 anos do incêndio da Boate Kiss”. A ação, mobilizada na Assembleia gaúcha pelo deputado Valdeci Oliveira (PT), é organizada pelo Coletivo “Kiss: que não se repita”, formado por amigos das vítimas e sobreviventes do incêndio ocorrido em 2013, em Santa Maria, que matou 242 pessoas e deixou mais de 630 feridos. A mostra estará aberta ao público das 8h30 às 18h30, com abertura oficial prevista para a próxima terça-feira.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/deputado-ze-nunes-solicita-celeridade-ao-governo-federal-na-liberacao-da-pesca-de-camarao-no-litoral-gaucho/

Deputado Zé Nunes solicita celeridade ao governo federal na liberação da pesca de camarão no litoral gaúcho

2025-02-01