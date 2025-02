Colunistas Agricultores atingidos pela seca cobram bônus e securitização das dívidas

Por Flavio Pereira | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado Elton Weber lidera movimento ao lado da Fetag. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os agricultores familiares gaúchos farão mobilização no próximo dia 17 em 14 regiões do Estado afetadas pela seca, cobrando dos governos estadual e federal a securitização das dívidas e um bônus para pagamento das operações contratadas. Muitos ainda se recuperam das enchentes, e agora a seca já causa perdas irreversíveis na produção de soja, milho e pecuária, especialmente nas regiões Missões, Noroeste e Central. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado Elton Weber informa à coluna que a decisão foi tomada em reunião convocada pela Fetag quinta-feira (30), em Ijuí. Muitos municípios já decretaram situação de emergência. Os agricultores também cobram a revisão de mudanças no Proagro que excluíram grande parte dos agricultores na última safra e já comprometem o Pronaf no Estado. Dentre os itens estão acionamento que limita a contratação do seguro, percentuais de indenização e custo do seguro. Weber definiu com a Fetag-RS, uma reunião na Defesa Civil, em Porto Alegre, para esclarecer os critérios para pedidos de situação de emergência.

“Ou mudamos as regras atuais ou aprofundaremos o êxodo rural, além de comprometemos a condição econômica das famílias e dos municípios em diversas regiões”, afirma o deputado Elton Weber.

Lula atribui o rombo à ajuda ao Rio Grande do Sul. E tem quem aplauda isso

O presidente Lula se supera a cada dia. Na quinta-feira, teve a ousadia de afirmar em uma entrevista coletiva sem a presença de jornalistas, e sem perguntas inconvenientes, que “não existiu rombo fiscal”.

Depois, disse: “No governo passado que houve rombo” referindo-se ao governo anterior – Jair Bolsonaro – que na verdade lhe deixou um superávit de R$54,1 bilhões.

Mas a maior ousadia estava por vir. Foi quando Lula afirmou que, “Se não fosse o Rio Grande do Sul, teríamos tido superávit, o primeiro em muitas décadas”. Nenhum dos jornalistas presentes contrapôs ao presidente que os recursos enviados para Rio Grande do Sul estão fora da meta fiscal e não contam no rombo de 2024.

Osmar Terra: “Governo Lula não precisa ir à rua, está sendo derrotado de dentro pra fora”

Num de seus arroubos quando fala de improviso, Lula afirmou que quem quiser derrotar o seu governo vai precisar aprender a fazer luta de rua. Ele afirmou textualmente: “Quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua porque é mais fácil ficar na internet mentindo.”

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) rebateu: “Lula fala em ‘luta de rua’? Faz tempo que ele não vai lá. Ele não precisa ir na rua, para ganhar ou perder. O governo está sendo derrotado de dentro para fora, no desastre da economia, da segurança, da saúde, e principalmente da credibilidade.”

Diesel tem dois reajustes neste sábado: na refinaria e no ICMS

A Petrobras anunciou reajuste do diesel a partir deste sábado. De acordo com a estatal, na média, o preço do diesel será reajustado em R$ 0,22 por litro, por conta de arredondamento nos preços praticados no Brasil. O valor por litro passará a ser de R$ 3,72 nas refinarias, em alta de quase 7%. A data do reajuste vai coincidir com o aumento do ICMS cobrado sobre os combustíveis – diesel e gasolina.

Agora, gasolina mais cara

Do deputado Rodrigo Lorenzoni, líder do PL na Assembleia Legislativa: “Gasolina mais cara! Não bastasse o governo Lula e sua sanha arrecadatória, agora os governadores se unem para colocar a mão no bolso do cidadão. A pressão sobre a inflação vai crescer com o aumento do ICMS previsto para amanhã. Combustíveis mais caros repercutem em tudo: sobretudo nos alimentos. É muita irresponsabilidade!”.

O rodízio dos partidos no comando da Assembleia Legislativa

Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa elege sua nova à mesa diretora. O deputado Pepe Vargas (Federação PT) assumirá a presidência, substituindo ao deputado Adolfo Brito (PP). Pelo acordo entre as maiores bancadas, em 2026 o presidente será o deputado Sérgio Peres, do Republicanos.

Partidos indicarão demais cargos da mesa pluripartidária

Na segunda-feira, os partidos terão até duas horas antes do início da sessão para indicar os nomes aos cargos. 1º e 2º Vice-presidentes: PDT e MDB. Secretários da mesa: 1º Republicanos, 2º PP, 3º União Brasil, e 4º Federação PSDB. Suplentes das secretarias: Federação PT, PL, PRD, Federação PSDB.

Atendimento IPE na Santa Casa de Porto Alegre: Contexto e Números Atualizados

A coluna recebeu da Santa Casa de Porto Alegre esclarecimento sobre a sua relação com o IPE Saúde: “A Santa Casa reforça seu compromisso com a assistência e esclarece que não houve restrição de atendimentos aos beneficiários do IPE Saúde. Em 2024, ​ internações aumentaram em 4,73%, atendimentos emergência em 6,76% e pacientes/dia em 17%. Houve redução em atendimentos ambulatoriais e consultas (-13%), em consequência das enchentes. O aumento de faturamento para o IPERGS em 2024, bem como o aumento do custo médio do atendimento, são decorrentes da concentração de atendimentos de internação e de maior gravidade, o que causou, também, aumento das despesas hospitalares, resultando, entre abril e dezembro de 2024, período da nova tabela aplicada pelo IPE Saúde, prejuízo de R$ 15 milhões à Santa Casa.”

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/agricultores-atingidos-pela-seca-cobram-bonus-e-securitizacao-das-dividas/

Agricultores atingidos pela seca cobram bônus e securitização das dívidas

2025-02-01