Cláudio Humberto Motta tem representante pessoal de Lira na Mesa

Por Cláudio Humberto | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Arthur Lira (PP-AL) perde o poder com um novo presidente na Câmara, mas sua liderança ainda impressiona, mesmo atuando, como sempre diz, “no chão de fábrica”. Hugo Motta (Republicanos-PB), cuja candidatura só foi viabilizada após o apoio de Lira, teve a sabedoria de pedir a ele uma indicação pessoal para a 1ª vice-presidência. Altineu Côrtes (PL-RJ) foi o escolhido. O partido de Bolsonaro se vê representado, mas Altineu será sobretudo o homem de confiança de Lira na Mesa Diretora da Câmara.

Papéis definidos

Os mais experientes acham que o novo presidente exercerá seu cargo e ficará sob os holofotes, mas Altineu será o operador na “nova” Câmara.

Prerrogativas

O 1º vice substitui o presidente e trata de projetos de resolução, com poder de anular atos do Executivo, e concretiza pedidos de informações.

Artes e manhas

Aos 35 anos, porém em seu quinto mandato, Motta conhece as artes e manhas da política. Foi o mais “leve” dos postulantes à sucessão de Lira.

Lealdade reconhecida

Motta tem reputação de lealdade, e isso conta muito no meio político. Ele se expôs ao lado de Eduardo Cunha já no declínio do então presidente.

PP pressiona para rever de regras de inelegibilidade

Nem só de cargos é feita a negociação por troca de apoio para a escolha do novo presidente da Câmara e do Senado. O Progressistas, com sete senadores, costurou para levar a 4ª Secretaria como recompensa pelo apoio a Davi Alcolumbre (União-AP), mas o partido também quer ver pautado o Projeto de Lei Complementar (PLP) 192/2023, que altera a Lei de Inelegibilidade e a Lei das Eleições. Se aprovado, esse projeto abre margem para contestar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Câmara deu ‘ok’

O projeto é da deputada Dani Cunha (União-RJ) e já foi aprovado na Câmara. No Senado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça.

Jogo combinado

Governistas plantaram na mídia que o projeto afrouxaria a Ficha Limpa dando pretexto a Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para não pautar a votação.

Parou e ficou

Os senadores conseguiram aprovar o regime de urgência do projeto, o que acelera a tramitação, mas nada acontece desde o início de outubro.

Meu pirão primeiro

Entra em vigor hoje (1º) o novo salário do presidente Lula (PT), invejáveis R$46.366,19. São mais de 30 salários mínimos. Ministros do STF, deputados federais e senadores também ganharam o reajuste.

Fake news do bem

Apesar do recorde de mentiras diante de jornalistas, na coletiva em “ambiente controlado”, quinta, Lula (PT) não foi incomodado com uma única pergunta questionadora. Nem interesse da turma da checagem.

Culpando os gaúchos

O presidente, que mico, também disse que “se não fosse o Rio Grande do Sul”, seu governo teria registrado superávit. Como se o seu governo tivesse cumprido as promessas de socorro aos gaúchos.

Na conta do Taxadd

Foi a “taxa das blusinhas”, defendida com afinco pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a responsável pelo rombo de R$2,1 bilhões dos Correios, é o que diz o presidente da estatal, Fabiano Silva.

Urna enxertada

Entre as confusões na primeira eleição de Davi Alcolumbre presidente do Senado, à época contra Renan Calheiros, terminou com 82 votos, um a mais que o total. Nunca houve uma explicação decente sobre isso.

Brasil brasileiro

Um dos maiores ídolos do Santos e inesquecível craque da Seleção Brasileira tricampeã do mundo em 1970, Clodoaldo teve o celular furtado enquanto posava para fotos com fãs, na porta da Vila Belmiro, minutos antes da chegada de Neymar. Bateram-lhe o aparelho no bolso de trás.

Vai e volta

Os 10 ministros que Lula exonerou na sexta (31) retomam os postos na Esplanada nesta segunda (3). Os auxiliares retornaram ao Congresso para participarem da eleição dos presidentes do Senado e da Câmara.

Inspiração criativa

A Justiça Eleitoral paulista condenou a deputada Carla Zambelli (PL-SP), na prática, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, já que fake news não é crime. São os mesmos “crimes” de Jair Bolsonaro pela reunião com embaixadores e o ato de 7 de setembro.

Pensando bem…

…abuso dos meios de comunicação é conteúdo ruim.

PODER SEM PUDOR

Burocrata irrecuperável

Quando se falava na recriação da SUDENE, afinal consumada, e na criação de novos órgãos no governo federal, lembravam sempre do saudoso ministro Hélio Beltrão, que tentou, em vão, diminuir a burocracia no Brasil. Certa vez, um assessor comentou com ele que um certo ministro era contra reforma administrativa porque teria “uma tendência para a burocracia”. Sempre bem humorado, Beltrão observou: “Ele não tem tendência, tem superintendência mesmo…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/motta-tem-representante-pessoal-de-lira-na-mesa/

Motta tem representante pessoal de Lira na Mesa

2025-02-01